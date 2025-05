Salma, la joven leonesa que triunfa en La Voz Kids

Sandra Santos León Domingo, 25 de mayo 2025, 09:17 Comenta Compartir

Que en León hay talento, y mucho, es innegable y cada vez se hace notar más y no para de copar las pantallas de la televisión nacional. Si apenas hace unos días la protagonista era Carla, la leonesa que se ha hecho viral en redes sociales después de su casting para entrar en la academia de Operación Triunfo, ahora le toca el turno a Salma.

La joven leonesa se subió este sábado al escenario de La Voz Kids para intentar cautivar con su voz a alguno de los coaches de esta edición. Y lo logró.

En el vídeo de presentación Salma, de 14 años, reconocía que estaba muy nerviosa justo antes de entrar al plató para su actuación y que tenía miedo de que le saliera mal. Su familia, en una sala paralela veía junto a Eva González a la joven: «¿Habéis hecho terapia entre todos? ¿Y cuáles son las claves?» preguntaba la presentadora. «Ahora mismo no me sale nada», comentaba la madre de Salma entre risas y nervios.

«Me siento nerviosa pero también feliz de haber llegado aquí porque mi sueño se ha hecho realidad», reconocía la joven justo antes de abrir las puertas que la llevarían a cumplir sus anhelos.

«La clave es que llegue ahí, cante y disfrute», comentaban sus familiares.

Salma es de Léon y vive con sus padres y con Freddy, su «hermano» como ella misma reconoce, pero no es un hermano normal: «Llevé toda la vida pidiéndole, pero mis padres no querían y al final tuve a Freddy cuando tenía 8 años. Era muy pequeñito, parecía un muñequín... Ah, que no os lo he dicho, Freddy es un perro», reconocía entre risas Salma hacienod alarde de su desparpajo y gracia natural.

Lleva la música en la sangre y disfruta de ella junto a sus padres con los que comparte su gran pasión. Profesores de primaria, sus padres han compartido con ella canciones infantiles desde que era pequeña: «La verdad es que son los mejores», añadía en el vídeo de presentación mientras aparecían vídeos familiares.

David Bisbal, Edurne, Lola Índigo y Manuel Turizo la esperaban de espaldas en sus sillones y el momento no se hizo esperar.

Salma subía los seis escalones que la separaban del escenario y los primeros acordes comenzaban a sonar. La canción escogida, 'Can't remember to forget you' de Rihanna y Shakira.

Los cuatro coaches disfrutaban de la voz de la joven leonesa pero el tiempo pasaba y, por el momento, ninguno de ellos pulsaba el botón que llevaría a Salma a entrar en La Voz Kids y cumplir su sueño.

Hasta que Manuel Turizo, sorprendido por la voz de la joven, pulsó el botón. Salma estaba dentro y llena de confianza y fuerza, se dejó llevar por el momento. La euforia de sus padres era máxima.

«Menos mal que mis compañeros no se han dado la vuelta porque no te quería pelear con nadie», comentaba Turizo cuando acabó la actuación y todos los coaches ya estaban frente a Salma, reconociendo que quería esa energía en su equipo.

Equipo Turizo

Coach y concursante se abrazaban mientras Lola Índigo felicitaba a la jonven por la elección de la canción y se arrepentía de no haber podido verla para poder disfrutar de su actitud y potencial encima del escenario.

Con fuerta y muchas ganas, la actuación de Salma logró convencer a Turizo y ya es una intengrante más de su equipo.

Y antes de abandonar el plató de La Voz Kids, Salma le pidió, a su ya coach, cantar con él el inicio de 'La Bachata' a lo que el cantante colombiano no pudo negarse.

«Estoy muy feliz. Yo quiero ser cantante y ahora lo estoy cumpliendo», reconocía la joven mientras salía del plató dispuesta a reecontrarse con sus familiares y disfrutar de este dulce momento.

Un futuro prometedor es el que le espera a Salma en esta aventura en La Voz Kids y de la que habrá que estar muy atentos.