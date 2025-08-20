El plan 'Casa Cultura Rural' del ILC destina un millón de euros a restaurar espacios en 25 localidades Casas concejo, teleclubs, salones del pueblo o escuelas desafectadas de poblaciones que no cuentan otros locales para la reunión de sus vecinos

Un total de 25 localidades ubicadas en diferentes comarcas de la provincia de León se verán beneficiadas por el plan 'Objetivo Casa Cultura Rural' del Instituto Leonés de Cultura, dotado con 940.318,39 euros, cuya misión es colaborar en el arreglo y acondicionamiento de inmuebles del medio rural que estén en mal estado y que se desee destinar a usos sociales y culturales.

La convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, del plan 'Objetivo Casa Cultura Rural', iba destinada a la rehabilitación y acondicionamiento de casas concejo, salones del pueblo, colegios rurales desafectados y otros locales análogos que se encontrasen en municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia.

Los espacios debían ser inmuebles que formasen parte del inventario del ayuntamiento solicitante, de titularidad pública que, no formando parte del inventario del ayuntamiento solicitante, gozasen de un documento que acreditara una cesión de uso hasta el 1 de enero de 2040 e inmuebles que formasen parte del inventario de la junta vecinal solicitante.

Respecto a su estado de conservación, uso y ubicación, las bases planteaban que se subvencionarían las rehabilitaciones de inmuebles que no reuniesen condiciones de seguridad, salubridad u ornato público pero que ya contasen con unas condiciones mínimas de habitabilidad, así como instalaciones y revestimientos interiores, aquellos que fueran a destinarse única y exclusivamente a actividades comunitarias y aquellos que estén en núcleos de población que no cuenten con otros edificios públicos que ya estén en uso, destinados a reuniones de vecinos o usos similares.

Una vez revisadas y estudiadas todas las solicitudes, los beneficiarios propuestos cumplen todos los requisitos para acceder a las subvenciones, ya que sus solicitudes fueron presentadas en plazo y los peticionarios -seis ayuntamientos y 19 juntas vecinales- acompañaron la documentación exigida en las bases de la convocatoria o la cumplimentaron una vez se les fue solicitada.