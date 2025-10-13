leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
La reina brava.

La sátira política recala en el Auditorio Ciudad de León con 'La reina brava'

La compañía Las Niñas de Cádiz pondrá en escena la obra en León el próximo 15 de octubre a las 20:30 horas

Leonoticias

Leonoticias

León

Lunes, 13 de octubre 2025, 11:32

Comenta

Continúa la programación de artes escénicas del Auditorio Ciudad de León y lo hace con 'La reina brava', una obra de la compañía Las Niñas de Cádiz que sumerge al espectador en un inquietante mundo de intrigas y traiciones palaciegas contada en clave de sátira política. Bajo la dirección de José Troncoso y la dramaturgia de Ana López Segovia, el elenco está compuesto por Alicia Rodríguez, Rocío Segovia y Ana López Segovia.

La obra podrá verse el próximo 15 de octubre a las 20:30 horas con entradas a un pecio de 10 euros. También está incluida en el abono de adultos. Las entradas pueden adquirirse tanto en el canal de venta del Auditorio como el día de la función en la taquilla.

Sinopsis

Esta es la historia de un magnicidio. El asesinato de una reina a la que todos odian, pero a la que nadie se atreve a enfrentar cara a cara. Solo una madre, movida por el ansia de venganza, será capaz de saltarse todas las normas, dando muerte sin ningún tipo de misericordia a la mujer que ha destrozado la vida de su hija. Luego vendrán el revuelo, la conmoción, un juicio vergonzante en el que todos miente, y una implacable condena al olvido. 'La Reina Brava' es el último espectáculo de Las Niñas de Cádiz.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Evacúan al Hospital de León al hombre que amenazaba con lanzarse al vacío
  2. 2 El Black Friday dará paso a la apertura de una conocida marca en Ordoño II
  3. 3 Atropellan a dos personas de avanzada edad en el centro de León
  4. 4 Localizado con vida el hombre desaparecido en Escuredo
  5. 5 Carlos Martínez: «Los problemas de León no van a resolverse con una escisión administrativa; lo siento»
  6. 6 Jurado popular y tres años después: la Audiencia recibe el matricidio de Nochebuena
  7. 7 León corea al unísono: «¡Viva la Guardia Civil!»
  8. 8 Del Ejido a Santa Ana, y con tinta invisible: consejos para evitar que te roben en casa
  9. 9 Vecinos de Santa Colomba achacan a un convenio con la Fundación Club 45 el incremento de impuestos
  10. 10 Sigue la búsqueda del hombre de 96 años desaparecido en Escuredo: se incorpora un equipo de drones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias La sátira política recala en el Auditorio Ciudad de León con 'La reina brava'

La sátira política recala en el Auditorio Ciudad de León con &#039;La reina brava&#039;