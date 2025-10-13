La sátira política recala en el Auditorio Ciudad de León con 'La reina brava' La compañía Las Niñas de Cádiz pondrá en escena la obra en León el próximo 15 de octubre a las 20:30 horas

Leonoticias León Lunes, 13 de octubre 2025, 11:32

Continúa la programación de artes escénicas del Auditorio Ciudad de León y lo hace con 'La reina brava', una obra de la compañía Las Niñas de Cádiz que sumerge al espectador en un inquietante mundo de intrigas y traiciones palaciegas contada en clave de sátira política. Bajo la dirección de José Troncoso y la dramaturgia de Ana López Segovia, el elenco está compuesto por Alicia Rodríguez, Rocío Segovia y Ana López Segovia.

La obra podrá verse el próximo 15 de octubre a las 20:30 horas con entradas a un pecio de 10 euros. También está incluida en el abono de adultos. Las entradas pueden adquirirse tanto en el canal de venta del Auditorio como el día de la función en la taquilla.

Sinopsis

Esta es la historia de un magnicidio. El asesinato de una reina a la que todos odian, pero a la que nadie se atreve a enfrentar cara a cara. Solo una madre, movida por el ansia de venganza, será capaz de saltarse todas las normas, dando muerte sin ningún tipo de misericordia a la mujer que ha destrozado la vida de su hija. Luego vendrán el revuelo, la conmoción, un juicio vergonzante en el que todos miente, y una implacable condena al olvido. 'La Reina Brava' es el último espectáculo de Las Niñas de Cádiz.

