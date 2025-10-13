El látigo del ILC contra los errores sobre León: «Lo que más vemos en los medios es 'ciudad castellana'» Desde febrero de 2024 Emilio Martínez Morán, Javier Miguélez y Emilio Gancedo han enviado cerca de 50 cartas a medios de comunicación, instituciones, editoriales y museos que han cometido inexactitudes relacionadas con el patrimonio, el territorio o la cultura de las comarcas leonesas

Ana G. Barriada León Lunes, 13 de octubre 2025, 09:14 Comenta Compartir

Cuántas veces nos hemos encontrado leyendo un libro, hojeando una revista, viendo un programa de televisión o visitando un museo denunciando en voz alta fallos que afectan a la provincia de León. Una noticia sobre la ruta del Cares que se ilustra con una foto de la vertiente leonesa pero que solo habla de Asturias; un reportaje sobre la visita de la reina Letizia a León en el que se la ubica en una «ciudad castellana»; o una entrada en la web de un museo recomendando visitar la «capital castellana» que dicen, es León.

Aunque fuera de las fronteras de la provincia suelen pasar desapercibidos, en León, como es normal, levantan ampollas. Con la irrupción de las redes sociales la voz de los que encontraban estas incorrecciones se hacía oír, y en febrero de 2024 el Instituto Leonés de Cultura ponía en marcha la sección 'ILC Denuncia' para alertar de errores e inexactitudes relacionadas con el patrimonio, el territorio o la cultura de las comarcas leonesas detectados en medios de comunicación, folletos, libros o mensajes institucionales.

La idea comenzó a germinar cuando el diputado de UPL, Emilio Martínez Morán, se pone al frente del ILC. Con Emilio Gancedo como coordinador, pusieron encima de la mesa la necesidad de «armar la defensa de la identidad leonesa desde una institución, desde este órgano de la Diputación que es el ILC». Porque, ante las recurrentes inexactitudes «a veces muy claras, como cuando vemos en un informativo que sitúan Babia en Asturias», el ILC vio «la necesidad de hacer una denuncia pública desde una institución y no de forma particular o privada».

Nació así la sección que se ha hecho muy viral en redes y que capitanean el propio diputado Emilio Martínez, el coordinador del ILC, Emilio Gancedo y el responsable de redes del instituto y diseñador Javier Miguélez, que desde febrero de 2024 han enviado cerca de 50 cartas a medios, instituciones, museos y editoriales haciéndose eco de los errores localizados.

Localizar el error, contrastarlo y mandar la carta

Hay dos vías principales para que 'ILC Denuncia' se ponga en marcha. La primera, que los propios responsables del ILC encuentren el error; la segunda, que vecinos de León a través del correo o las redes les hagan llegar su denuncia al encontrar alguna inexactitud. Lo que siempre se hace es pedir una prueba, bien una foto, un vídeo o una muestra de lo que se denuncia y después constatar que afecta al ámbito de actuación del ILC que es la provincia de León. «No podemos hacer nada de la Región Leonesa como tal porque somos la Diputación de León y nos ceñimos al ámbito de la provincia», explica Gancedo.

El siguiente paso es elaborar la carta que se remite a los responsables de la publicación. En un mensaje «muy respetuoso» se explica el error que en «la mayoría de los casos son absolutamente no intencionados, sino fallos que nacen del desconocimiento y de una percepción errónea como decir que una foto de la vertiente leonesa de la Ruta del Cares está en Asturias o que Astorga es una ciudad castellana». En la misiva se explica el fallo porque lo que se busca es «mejorar el conocimiento sobre nuestra tierra» y se suele pedir una rectificación expresa sobre todo en caso de publicaciones digitales que se pueden editar o bien que se tenga en cuenta para el futuro como puede ser en reportajes de televisión.

Se han enviado unas 50 cartas, muchas de ellas a agencias de viaje que nombran mal León al llamarla «ciudad castellana», a museos, medios de comunicación, centros de interpretación o editoriales. Las más relevantes se publican en las redes sociales del ILC para hacer pública la labor del instituto.

Los errores más habituales que suelen encontrarse son tanto geográficos como identitarios al llamar localidades leonesas, castellanas. Existe cierto debate cuando se refieren a ellas como castellanoleonesas porque es un término aceptado por la RAE. «¿Eso es un error? Te puede gustar más o menos, pero existir, existe como tal cuando se refiere a algo relacionado con la comunidad», apunta Emilio Gancedo. «Esto es un debate social, un debate que está vivo y en el que nosotros queremos tomar una parte activa. Hay cosas que son debatibles y por eso nosotros siempre tenemos que tener todo justificado a la hora de pedir una rectificación».

¿Quiénes han respondido a las cartas y han rectificado?

El éxito de la sección ha sido tal que ya son los propios leoneses quienes forman parte de la misma enviando los errores que localizan, algo que desde el instituto valoran porque «hace que la gente se implique y que valoren que esta defensa de nuestra identidad se está haciendo desde una institución».

Pero, ¿cuántas cartas han sido respondidas? Si bien es cierto que muchos nunca llegan a responder, desde el ILC valoran a los que sí lo hacen. «Nos dan las gracias por la información y lo modifican. Por ejemplo una editorial que en una publicación hablaba de un rey leonés pero lo llamaban castellano nos explicó que en la segunda edición lo iban a modificar. También muchos medios digitales lo hacen», explica Gancedo, que menciona a los periódicos La Vanguardia, El País, elDiario.es, la editorial Doce Robles, la revista La Perdiz Roja, el Museo Guggenheim o la plataforma ViveCamino como algunos de los espacios que han reaccionado a las cartas. «Es muy de agradecer que respondan, somos una institución, hemos dado una explicación educada y son conscientes del error y modifican, que es la intención de todo esto», apunta Gancedo.

Tras un año y medio de trabajo, el coordinador del ILC celebra la acogida del proyecto y que vaya «haciendo camino». «Por el tono superrespetuoso de la carta, por su carácter constructivo, creo que ha hecho mucho, que va calando y que fuera va creándose esa conciencia de tener un poco de cuidado y respetar nuestra identidad como leoneses», concluye Emilio Gancedo, que seguirá al frente del látigo del ILC ante errores con nuestra tierra.