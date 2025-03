León estrena mural de uno de los grafiteros con más renombre

Alberto P. Castellanos León Lunes, 31 de marzo 2025, 09:59 Comenta Compartir

El módelo que impuso la fabricación en cadena, el Ford T; y una versión muy racing de un Seat 124 son dos de los cuatro modelos que David Esteban (Dadospuntocero) ha elegido para su último mural. Una obra de más de cien metros cuadrados que ya luce al sur de León.

Este reconocido artista de San Milán de los Caballeros tiene obras repartidas por toda la provincia, desde su pueblo natal hasta La Bañeza o Villaobispo. En la capital también se pueden ver otras pinturas como un león muy cerca de la catedral y otras creaciones de mayor o menor tamaño. También se pueden ver sus grafitis en otros puntos de la geografía nacional como en Guardo (Palencia).

Este encargo de un comercio local, según cuenta David mientras finaliza el último modelo, un superdeportivo actual es de«unos tres metros de alto y casi cuarenta de largo. Serán más de cien metros cuadrados de superficie»

Da2.0, así es su nombre artístico, comenta que «han sido cuatro semanas de trabajo. Podrían haber sido menos pero ha habido muchos días en los que poco a nada he podido hacer. Con las lluvias de estas semans no he podido avanzar a buen ritmo».

Las obras de este crador leonés han sido elegidas en numerosas ocasiones como ganadoras en distintos concursos y certámenes de grafitis nacionales e internacionales.

El mural se puede ver entre las calle Campos Góticos y la plaza de la Cámara de Comercio, muy cerca de otra icónica creación en La Lastra como es la que decora la pared trasera del Incibe.

Temas

Grafitis