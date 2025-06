El puente de un pueblo de León que entra en la Lista Roja de Patrimonio

Ana G. Barriada León Miércoles, 11 de junio 2025, 08:18 Comenta Compartir

No corre riesgo de derrumbe, no está en mal estado y su imagen no es preocupante. Pero sí lo es su futuro. La última incorporación de la provincia de León a la Lista Roja de Patrimonio que elabora la asociación Hispania Nostra responde a un único objetivo: que la Diputación de León recule en su proyecto y evite que se derribe un puente con mucha historia.

Se trata del llamado puente Beato Ambrosio. Ubicado en la localidad de Santibáñez de la Isla, esta construcción data de 1933, cuando se levantó el puente en un punto donde antiguamente se ubicaron construcciones de madera y quizá de piedra en época romana.

Según explica la asociación Hispania Nostra, el puente de la época de la República posee «notables valores como obra de ingeniería civil de la primera mitad del siglo XX» y como parte de la historia reciente de la localidad leonesa.

Se trata así de uno de los primeros puentes que utilizó hormigón armado en su construcción, como explica su buen estado de conservación tras 92 años desde su inauguración en los que ha aguantado «carros y carretas».

Por este puente Beato Ambrosio, explica la asociación, discurre la cañada real que viene desde el puente de la Vizana, sirviendo así de paso a los rebaños en la trashumancia y a los peregrinos que circulaban por la vía de la plata en su variante por el Órbigo-Tuerto.

Una obra civil de la Diputación amenaza con su derribo

No está deteriorado y no cuenta con ninguna protección específica, y por eso precisamente Hispania Nostra lo incluye en la lista de enclaves en riesgo de desaparición. Una obra civil de la Diputación de León amenaza con su derribo para levantar otro puente. Según la asociación, este nuevo paso «no va a resolver el problema de la travesía del pueblo porque, además de ser un puente estrecho, tiene otras dos cuerdas de 90 grados a la entrada y salida de la misma».

El puente en Santibáñez. Hispania Nostra

Para evitar el derribo del actual puente, la asociación propone una alternativa que, según explica, sería menos costosa: reconstruir otro paso que está a unos 200 metros río arriba que «resolvería los cuellos de botella de la travesía sacando el tráfico de tránsito del pueblo extendiendo la LE-6435 por el nuevo puente y dejando el actual para el tráfico rodado local y para uso peatonal».