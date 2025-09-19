Los hórreos leoneses avanzan en su declaración como Patrimonio de la Humanidad En la provincia de León se contabilizan en torno a 320 ejemplares, con especial concentración en la Montaña Oriental

Leonoticias León Viernes, 19 de septiembre 2025, 14:40

La Asociación Cultural Amigos de los Hórreos Leoneses ha expresado su satisfacción tras el anuncio del Ministerio de Cultura que declara a los hórreos del norte peninsular como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de España, un paso clave en el camino hacia su inclusión futura en la Lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco.

Este reconocimiento, publicado en el Boletín Oficial del Estado el pasado 15 de septiembre, supone la primera gran victoria de una larga reivindicación impulsada por colectivos, investigadores, comunidades locales y asociaciones como la AHL, que trabajan para preservar, difundir y proteger este patrimonio único.

Más que un granero: un símbolo cultural vivo

El hórreo, presente en regiones como León, Asturias, Galicia, Cantabria, País Vasco, Navarra y norte de Portugal, es mucho más que una construcción para almacenar grano. Representa un símbolo de identidad colectiva y una herencia cultural transmitida de generación en generación.

La dimensión inmaterial del hórreo incluye el conocimiento de los maestros horreros, las técnicas de construcción y ensamblaje, los modos de mantenimiento y reparación, así como el papel que estas estructuras han desempeñado en la vida social y económica del mundo rural.

El papel de Amigos de los Hórreos Leoneses

La AHL está trabajado intensamente en la recuperación, catalogación y divulgación de los hórreos en la provincia de León, donde se contabilizan en torno a 320 ejemplares, con especial concentración en la Montaña Oriental, el valle de Valdeón, Laciana y El Bierzo. La asociación colabora activamente con la Red Internacional Hórrea, una plataforma que reúne a colectivos de toda la cornisa cantábrica y Portugal para coordinar estrategias comunes de conservación y promoción.

Con el reconocimiento estatal ahora alcanzado, se abre un escenario favorable para que el hórreo leonés y, con él, todos los hórreos peninsulares, se consoliden como referente cultural en Europa y en el mundo.