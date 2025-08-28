Patrimonio da luz verde a una batería de proyectos de conservación en León y provincia La Comisión Territorial aprueba intervenciones en Casa Botines, la muralla, hórreos, iglesias y bodegas, además de excavaciones y reformas en la provincia

La Comisión Territorial de Patrimonio autorizó el proyecto de intervención en la planta noble y primera del Edificio Casa Botines Gaudí de la ciudad de León, así como la ejecución de las obras de demolición de una edificación situada en la calle Las Cercas, colindante con la muralla de León y el tratamiento de los enlucidos originales de la ante cerca medieval en el marco del proyecto de conservación y la restauración del tramo situado en la calle Prado de los Judíos.

Por otra parte, la Comisión dio paso a la intervención arqueológica en relación con la ejecución del proyecto de reforma con ampliación del supermercado existente en la localidad de Astorga, así como a las obras de restauración de dos hórreos, uno en la avenida de Asturias en la localidad de Villablino y otro en la calle Lera de la localidad de Caldevilla de Valdeón, en el término municipal de Posada de Valdeón.

Asimismo, Patrimonio dio luz verde a las obras de rehabilitación de cubiertas en las torres de la iglesia parroquial de la localidad de Lois y recibió de conformidad el informe preliminar de los trabajos de excavación arqueológica realizados en la zona de implantación de un Centro Arqueológico en la Antigua Ciudad de Lancia en Villasabariego.

En la Granja de Santullano, en San Esteban de Valdueza, se autorizó el proyecto básico y de ejecución de restauración, puesta en uso de bodega histórica y construcción de estancias complementarias. También contó con el visto bueno la modificación del proyecto básico y de ejecución de la primera fase de rehabilitación del edificio para Casa Museo Rural de Villar de los Barrios.

La Comisión de Patrimonio también autorizó hoy las obras de demolición de cuatro cobertizos auxiliares adosados por el interior a la cerca perimetral, restos del antiguo Monasterio de Santa María, en Otero de las Dueñas y dio paso a las obras solicitadas de rehabilitación de construcción existente para su uso como área de descanso en el Camino de Santiago en la localidad de Campo, en el municipio de Ponferrada.

Finalmente, la Comisión informó favorablemente sobre las obras propuestas en la memoria valorada de actuaciones de derribo y consolidación de dos edificaciones en la calle Gil y Carrasco de Ponferrada, en las que se mantendrá la fachada del edificio, conservando barandillas y rejerías.

