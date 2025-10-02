Cuarenta pendones y yugos de campanas repartidos por toda la provincia serán restaurados

Leonoticias León Jueves, 2 de octubre 2025, 11:47 Comenta Compartir

Treinta yugos de campanas y diez pendones, elementos ambos muy representativos de la cultura tradicional de las comarcas leonesas, podrán ser restaurados y reparados gracias a la convocatoria lanzada el pasado año por el Instituto Leonés de Cultura y que retoma una de las líneas de subvenciones más características del organismo autónomo de la Diputación provincial. El último Consejo Rector del ILC, celebrado el pasado viernes 26 de septiembre, se encargó de dar luz verde a la resolución de dicha convocatoria.

Y así, serán treinta restauraciones de yugos (seis de ellas solicitadas por ayuntamientos y 24 por juntas vecinales), con un importe global de 71.633,82 euros, y diez restauraciones de pendones (una solicitada por un ayuntamiento y nueve por juntas vecinales de la provincia), con un importe de 27.961,84 euros, las aprobadas por el Consejo Rector del ILC, que de esta manera resuelve una convocatoria de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva destinada a entidades locales de la provincia de León pertenecientes a municipios menores de 20.000 habitantes. El importe total al que ascienden las subvenciones otorgadas es de 99.596,66 euros.

Listado de pueblos beneficiados

En concreto, las entidades locales que cumplieron todos los requisitos establecidos en la convocatoria y que han resultado beneficiadas en ella, junto con las cantidades concedidas, han sido las siguientes; en lo que respecta a yugos de campanas, junta vecinal de Carrizal de Almanza (2.665,09 euros), junta vecinal de Casasola de Rueda (1.938,24 euros), junta vecinal de La Cueta (1.938,24 euros), junta vecinal de Cuevas de Valderrey (2.019 euros), junta vecinal de Val de San Román (1.938,24 euros), ayuntamiento de Urdiales del Páramo (2.422,81 euros), ayuntamiento de Val de San Lorenzo (2.665,09 euros), junta vecinal de San Justo de Cabanillas (1.938,24 euros), junta vecinal de Villabúrbula (2.099,76 euros), junta vecinal de Toldanos (2.745,85 euros), junta vecinal de Inicio (2.033,77 euros), junta vecinal de Las Salas (2.261,29 euros), junta vecinal de San Félix de la Vega (2.503,57 euros), junta vecinal de Sueros de Cepeda (2.503,57 euros), junta vecinal de Puebla de Lillo (3.795,73 euros), junta vecinal de Brazuelo (2.180,53 euros), ayuntamiento de Roperuelos del Páramo (2.261,29 euros), junta vecinal de Alcuetas (2.099,76 euros), junta vecinal de Villabraz (2.180,53 euros), ayuntamiento de Boñar (Adrados, 1.776,72 euros), ayuntamiento de Boñar (Cerecedo, 1.776,72 euros), junta vecinal de Horcadas (2.099,76 euros), junta vecinal de Ciguera (1.938,24 euros), ayuntamiento de Bustillo del Páramo (2.665,09 euros), junta vecinal de Antoñanes del Páramo (2.745,85 euros), junta vecinal de Matalobos del Páramo (2.665,09 euros), junta vecinal de Genicera (2.003,76 euros), junta vecinal de Villafeliz de la Sobarriba (3.553,45 euros), junta vecinal de Pozos (3.230,41 euros) y junta vecinal de La Baña (2.988,13 euros).

En lo referente a los pendones concejiles, las entidades beneficiadas (juntas vecinales o ayuntamientos), así como las cantidades concedidas en cada caso, han sido las siguientes: junta vecinal de Cofiñal (5.000 euros), junta vecinal de Sariegos del Bernesga (1.355,20 euros), junta vecinal de Marzán (5.000 euros), junta vecinal de Grulleros (467,54 euros), junta vecinal de Villaviciosa de la Ribera (4.840 euros), junta vecinal de San Martín de la Cueza (483,36 euros), junta vecinal de Villaquilambre (450,40 euros), junta vecinal de Canaleja de Torío (4.833,22 euros), ayuntamiento de Bembibre (3.968,80 euros) y junta vecinal de La Baña (1.563,32 euros).

El diputado de Cultura, Arte y Patrimonio, Emilio Martínez Morán, recordó que tanto los pendones como los yugos de campanas son elementos «muy unidos a cada uno de los pueblos de León, cuyos vecinos los suelen considerar como algo propio e identificativo, por ello en su momento decidimos retomar esta ya clásica línea de subvenciones», e informó de que en esta ocasión se han primado «las restauraciones de pendones originales, a causa del valor que tienen y la urgencia de su arreglo» por encima de la «creación de réplicas». «No obstante, nuestro deseo es que la siguiente convocatoria, que intentaremos publicar lo antes posible, esté más centrada en las réplicas, para poder acoger, de esa manera, las peticiones que ahora han quedado fuera», manifestó.

