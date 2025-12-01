Un pueblo de León exige a la RAE modificar una definición para incluir a León con Asturias y Cantabria Villablino aprueba por unanimidad solicitar a la Real Academia de la Lengua que redefina el término 'braña' que solo se aplica a los espacios asturianos y cántabros

Nos metemos en la página de la Real Academia de la Lengua Española, introducimos el término 'braña' y obtenemos la siguiente definición: «Nombre femenino. Asturias-Cantabria. Pasto o prado situado en los lugares altos de las montañas cantábricas». En ningún lugar se hace referencia a León ni a su presencia también en la vertiente leonesa de las montañas cantábricas.

Para redefinir este concepto y ajustarlo a la realidad, el pleno del Ayuntamiento de Villablino aprueba por unanimidad una moción en la que se solicita a la RAE que modifique la definición del término para incluir también a la provincia leonesa.

La reivindicación no es nueva pero sí acudir a la RAE y al Instituto Leonés de Cultura para que rectifique la definición. Ya en unas jornadas de la Uned en Vilalblino se puso en valor el patrimonio brañeiro de la comarca lacianiega, dándose cuenta de que el término braña necesitaba una redefinición. También la Reserva de la Biosfera ha apuntado en diferentes ocasiones la necesidad de la inclusión de León en la definición para fomentar la difusión y puesta en valor de las brañas.

Una presencia «ancestral» en la cultura lacianiega

El término, definido como aquellos pastos donde se practicaba la ganadería de altura, siempre ha sido un espacio privilegiado en la geografía lacianiega. Porque, a pesar de existir también en otras zonas de la cordillera, las brañas de Laciana son «particulares y únicas definiendo nuestra cultura más ancestral», recuerda la moción aprobada. Por algo la comarca se hace llamar 'El país de los osos y las brañas'.

Porque «prácticamente todos nuestros pueblos tienen su propia braña por tanto, hay un gran número de ellas concentradas en nuestro valle sin contar las de comarcas vecinas que siempre han estado en estrecha relación con nosotros». Según recoge la página TurisLeón, a lo largo de todo el valle de Laciana se encuentran numerosísimas brañas con nombres tan pintorescos como Chabiadas y Felisa (en Robles), Buxonte y Las Espiniechas (en San Miguel), o Fleitina y Piliecha (en Caboalles de Arriba). Cada pueblo tiene cerca una o varias, situadas entre los 1.200 y 1.600 metros de altura, en las que encontramos estos prados frescos para caminar durante todo el año.

En definitiva, las brañas «son un sitio de encuentro que define parte de lo que somos como comunidad, con un gran patrimonio natural, arquitectónico, cultural y paisajístico por lo que es esencial llevar a cabo políticas de difusión y protección de las mismas, reivindicándolas».

Tanto es así que Villablino solicita a la RAE que incluya en la definición de 'braña' a la provincia de León e insta al ILC ha difundir este patrimonio en sus programas en defensa de la cultura leonesa.