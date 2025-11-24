Pasiones y conflictos en escena en León con 'Las amargas lágrimas de Petra Von Kant' El miércoles 26 de noviembre a las 20:30 horas llega este melodrama de la compañía Pentación dispuesto a conmover al Auditorio de León

Leonoticias León Lunes, 24 de noviembre 2025, 14:09 Comenta Compartir

La compañía Pentación estará en León el próximo 16 de noviembre con la exitosa historia de 'Las lágrimas de Petra Von Kant'. Una función que forma parte del programa de Artes Escénicas del Auditorio de León, en la que participa el Ayuntamiento de León.

La función corre a cargo de la dirección de Rakel Camacho, que conduce el texto de Rainer Werner Fassbinder a través de las interpretaciones de Ana Torrent, Aura Garrido, Celia Freijeiro, Julia Monje y María Luisa San José, en la que se exploran las relaciones de poder, la obsesión enfermiza y la necesidad tóxica de vernos aceptados en los ojos de los demás.

Una obra que ha estado de gira por todo el panorama nacional y que aterriza en León para dar a conocer la historia de Petra Von Kant, una exitosa diseñadora de moda que acaba de divorciarse, y su romance con Karin, una joven de orígenes humildes.

La función tendrá una duración de 90 minutos y las entradas podrán conseguirse a través del abono de adultos o de manera individual por un precio de 12 euros.

Sinopsis de la obra

'Las amargas lágrimas de Petra von Kant' –escrita febrilmente durante un vuelo entre Berlín y Los Ángeles y estrenada en 1971– pertenece al período más brillante de Rainer Werner Fassbinder (1946-1982). La obra de teatro, que al año siguiente se convertiría en película, fue elogiada por la crítica internacional por su estilizado retrato del desamor romántico en un universo puramente femenino. El dramaturgo alemán, que revitalizó la herencia brechtiana con el melodrama norteamericano, despliega toda la artillería para hablarnos de la soledad y la dominación en esta historia de amor sáfico que crece en las elipsis y los silencios.

Petra von Kant, una exitosa diseñadora que acaba de separarse de su segundo marido, vive con su secretaria Marlene, ayudante y casi esclava.

Cuando una de sus mejores amigas le presenta a Karin, una joven oportunista de orígenes humildes, Petra se enamora perdidamente de ella y promete convertirla en una modelo internacional. Las dos mujeres comienzan entonces una tormentosa relación.