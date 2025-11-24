La historia de 'El aprendiz de Gaudí' se desentraña en León El Museo abre el apetito de la época navideña con la presentación de la novela de Jesús Bastante

El periodista y escritor Jesús Bastante presenta en León su novela 'El aprendiz de Gaudí', una historia de amor ambientada en los primeros años de la construcción de la Sagrada Familia de la que La Esfera ha publicado dos ediciones. La presentación tendrá lugar este martes 25 de noviembre a las 19.00 horas en Museo Casa Botines Gaudí (Acceso por calle Pilotos Regueral, Sala Semisótano), junto a Carlos Varela Fernández, conservador jefe de colecciones y exposiciones en el Museo Casa Botines Gaudí, en un acto organizado por Fundos.

La sinopsis del libro presenta una Barcelona en la segunda mitad del siglo XIX. «La ciudad se expande más allá de los muros medievales y se abre al Modernismo. Antoni Gaudí comienza a elevar las torres de la basílica de la Sagrada Familia. Pau, criado en las calles, se convierte en uno de los discípulos predilectos del artista, con quien comparte los secretos del templo y de su arte. Allí conocerá a Rosetta, la sobrina de Gaudí, una enigmática joven, y sus vidas se entrelazan en una ciudad azotada por la desigualdad, los conflictos sociales y la crisis de una España encaminada a un incierto cambio de siglo».

Bastante, periodista especializado en información socio-religiosa y autor de una quincena de libros, firma 'El aprendiz de Gaudí', una fascinante novela de amor prohibido, poder, belleza y locura a los pies de la torre de San Bernabé, la única que el arquitecto logró concluir antes de su muerte.

Visitas a Botines en Navidad

La presentación del libro abre el apetito de la época navideña en el Museo Casa Botines Gaudí que ya se prepara para recibir a los visitantes en estas fechas señaladas.

Los días 26 de diciembre y 2 de enero adultos y niños podrán descubrir de forma conjunta las claves arquitectónicas y artísticas de Antonio Gaudí a través de una visita al Museo y un taller en familia en horario de 11:00 a 13:00 horas. Las edades recomendadas para esta actividad son menores de 5 a 12 años que pueden venir acompañados por dos familiares como máximo.

Además, los días 22, 23, 29 y 30 de diciembre habrá un taller infantil diferente cada día en horario de 10:00 a 14:00 horas. Bajo el título 'Naturalezas en azul cian' los asistentes descubrirán las ilustraciones científicas de Ernst Haeckel que revelaron un universo natural sorprendente, que inspiró al movimiento modernista y a Antonio Gaudí. En el taller los niños y niñas se adentrarán en este mundo fascinante uniendo arte, ciencia y naturaleza. Trabajarán con la técnica fotográfica de la cianotipia, experimentando con la luz para crear imágenes únicas en tonalidades azul cian.

