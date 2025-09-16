leonoticias - Noticias de León y provincia

Presentación del ciclo. Campillo

Johann Sebastian Bach sonará en el órgano de la Catedral de León

El ciclo 'Órgano en la Catedral' de León ofrecerá ocho concierto del 20 de septiembre al 7 de noviembre

Leonoticias

Leonoticias

León

Martes, 16 de septiembre 2025, 13:10

El ciclo 'Órgano en la Catedral' se presentó este martes como una «etapa transitoria» entre el antiguo Festival de Órgano de la Pulchra Leonina y una nueva andadura que se inicia tras «tres décadas de excelencia y que supone el reencuentro de la ciudad» con ese instrumento, según lo subrayó hoy la concejala de Acción y Promoción Cultural de León, Elena Aguado, en la presentación del evento, que constará de ocho conciertos, todos ellos a las 20.30 horas, y que se iniciará el sábado 20 de septiembre y continuará los viernes hasta el 7 de noviembre.

El deán de la catedral, Florentino Alonso, quien comentó que el actual proyecto supone «una nueva oportunidad, que tanto tiempo hasta ahora estaban esperando» los amante de la música de órgano. La secretaria de la asociación Amigos del Órgano Catedral de León, Marta Martínez, habló de un «puente entre dos etapas; la transición hacia un nuevo tiempo cuyos fundamentos están por determinar, que esperamos ilusionante y nuevo» y tuvo un recuerdo para quienes sostuvieron esta cita cultural desde sus inicios.

Para el organista de la catedral de León, Carlos Fernández Bollo, que ejerce el cargo desde hace un año y que será el encargado de abrir el ciclo, la sociedad leonesa «buscaba recuperar el Festival de Órgano en cierta manera» y contará ahora con una propuesta que reactiva la puesta en valor de un instrumento «en el que se puede tocar cualquier tipo de repertorio, desde el más antiguo hasta el que está por venir».

En esta ocasión, coincidiendo con el 275 aniversario de su muerte y el 340 de su nacimiento, el hilo conductor del programa previsto será la música de Johann Sebastian Bach, que protagonizará las propuestas completas o al menos parte del repertorio de cada intérprete. La selección de piezas, dijo, es bastante variada y la mayor parte de los organistas son bastante jóvenes. «La calidad es lo que prima a la hora de escoger un programa que esté a la altura de todo el legado que nos ha dejado la asociación en todos estos años», manifestó Fernández Bollo.

