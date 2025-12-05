Silvia Abad, premio Poseía Joven Victoriano Crémer dotado con 3.000 euros 'Un ser cercano' es el poemario ganador de esta primera edición, cuyo premio consta de 3.000 euros y la publicación de la obra ganadora en la colección Averso

La I edición del Premio de Poesía Joven Victoriano Crémer entrega el galardón a Silvia Abad por el poemario Un ser cercano, el cual el jurado destacó por «su calidad estilística y su estilo depurado».

El premio, impulsado por la editorial Averso Poesía en colaboración con la concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, contó con un jurado presidido por la concejala de Cultura, Elena Aguado, y formado por Antonio Colinas, Eloísa Otero, Juan Matas, Antonio Manilla, Víctor M. Díez y Quintela —como representante editorial—, y Eladia Guerrero, como secretaria.

Esta convocatoria, que ensalza la figura de Victoriano Crémer, recibió 20 propuestas enviadas desde diferentes puntos de la geografía española. Entre tanto talento, el jurado destacó del texto de Silvia que es «un libro depurado, que utiliza los temas universales con una gran renovación estilística».

El premio consta de 3.000 euros y la publicación de la obra ganadora en la colección de Averso, con una tirada de 500 ejemplares, 25 de ellos para la autora. Un reconocimiento que, según han explicado los miembros del jurado, pretende ser un «trampolín para talentos emergentes».

La entrega del premio tendrá lugar el miércoles 10 de diciembre a las 19:00 horas en el Palacio Conde Luna, en un acto en el que participa la concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, representada por Elena Aguado.

Silvia Abad

Silvia Abad Montoliú nace en Valencia en 1995. Desde muy joven, comienza a escribir poemas. Ha participado en múltiples publicaciones, emisiones y eventos culturales, tanto en España como en Francia. Hoy día reside en Lyon y ejerce como trabajadora social. En 2026, la editorial Mr. Griffin editó su primer poemario La noche que dejó de ser un animal. Más tarde, en 2021, Continente sale a la luz con la editorial Eolas. Su tercer libro de poemas, La boca contra el canto, fue publicado por la editorial Dilema en 2024.