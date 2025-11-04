Silvia Abad Montoliú gana la primera edición del Premio de Poesía Joven Victoriano Crémer El poemario titulado 'Un ser cercano' ha sido el elegido por el jurado, que destaca su calidad estilística y su estilo depurado

El jueves 30 de octubre tuvo lugar en el Ayuntamiento de León la sesión de deliberación del I Premio de Poesía Joven Victoriano Crémer, impulsado por la editorial Averso Poesía en colaboración con la concejalía de Acción y Promoción Cultural y el Instituto Leonés de Cultura.

En la sesión de deliberación, presidida por Elena Aguado Cabezas, concejala de Acción y Promoción Cultural, el jurado compuesto por Antonio Colinas, Eloísa Otero, Juan Matas, Antonio Manilla, Víctor M. Díez, así como Pablo Quintela, como representante editorial, y Eladia Guerrero, como secretaria, decidió, por mayoría, otorgar el premio al poemario titulado 'Un ser cercano', cuya autoría corresponde a Silvia Abad Montoliú.

De entre las veinte propuestas presentadas a esta primera convocatoria, y recibidas desde diferentes puntos de la geografía española, destaca el jurado que el poemario de Silvia es «un libro depurado, que utiliza los temas universales con una gran renovación estilística».

El premio

El premio, dotado con 3.000 euros y la publicación de la obra ganadora en la colección Averso con una tirada de 500 ejemplares, 25 de ellos para la ganadora, pretende ser, aseguran desde la organización, «un trampolín para talentos emergentes»; ya que el certamen está destinado a jóvenes entre 18 y 35 años. Además, indican que «quiere ensalzar la figura de Victoriano Crémer y potenciar la creación poética desde León, una tierra con larga tradición literaria».

Desde la editorial dicen estar muy satisfechos con la participación, por la variedad de estéticas y la calidad de los trabajos presentados, remarcan además la pretensión de que dicho premio vaya creciendo a lo largo de las convocatorias y se convierta en un referente de literatura juvenil a nivel nacional. Sin duda, los trabajos presentados y la solvencia del jurado así lo auguran.

Quién es la ganadora

Silvia Abad Montoliú nace en Valencia en 1995. Desde muy joven, comienza a escribir poemas. Ha participado en múltiples publicaciones, emisiones y eventos culturales, tanto en España como en Francia. Hoy día reside en Lyon y ejerce como trabajadora social. En 2026, la editorial Mr. Griffin editó su primer poemario La noche que dejó de ser un animal. Más tarde, en 2021, Continente sale a la luz con la editorial Eolas. Su tercer libro de poemas, La boca contra el canto, fue publicado por la editorial Dilema en 2024.