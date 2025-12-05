Un instituto de León ciudad gana un premio nacional gracias a 67 estudiantes El galardón se enmarca en el XVIII Encuentro Estatal Aprendizaje-Servicio y va para la agrupación juvenil Lancia y sus Guardianes del Patrimonio

El IES Lancia se encuentra estos días de celebración: la agrupación de jóvenes Lancia y sus Guardianes del patrimonio ha sido reconocida con el Premio Nacional de Aprendizaje y Servicio en la categoría de Participación y Empoderamiento en el XVIII Encuentro Estatal de Aprendizaje – Servicio (ApS). Este evento está organizado por la Red española de Aprendizaje – Servicio y la ONG Educo, en colaboración con el Ministerio de Educación, Formación profesional y Deportes (MEFPD).

Lancia y sus Guardianes del patrimonio es una agrupación formada por estudiantes del IES Lancia y creada en marzo de 2024 con el objetivo de acercar el patrimonio de la provincia a los jóvenes. Su labor se inspira en el trabajo de asociaciones y fundaciones leonesas dedicadas a la defensa del patrimonio – como Promonumenta, AVA o IBO -, con las que colabora estrechamente. Su misión es clara: cuidar, proteger, preservar, poner en valor y difundir el patrimonio más cercano.

Actualmente, el grupo está integrado por 67 estudiantes del IES Lancia que, de manera altruista y voluntaria, desarrollan diversas acciones en defensa del patrimonio provincial.

Una apuesta por preservar el patrimonio de León en todas sus vertientes

Entre ellas destacan la realización de hacenderas y labores de conservación en yacimientos arqueológicos como la antigua ciudad de Lancia y el enclave de Benamarías; trabajos de desbroce y limpieza en la ribera del río Torío, a la altura del puente de Puente de Castro, y en el río Bernesga, en las proximidades del puente de San Marcos; revitalización de la Vía 1 del Itinerario de Antonino, antigua calzada romana que conecta ambas Lancias, yacimiento con escuela; o la preservación de la tradición oral mediante la organización de Filandones, donde abuelos y nietos comparten el protagonismo.

Todas estas actividades pueden resumirse en una idea central la de «conectar el pasado comunal con el presente sostenible, vinculando directamete a jóvenes y mayores», un auténtico proyecto de aprendizaje – servicio que trasciende las aulas.

El IES Lancia expresa su agradecimiento a las instituciones y entidades que han respaldado esta iniciativa: el Ayuntamiento de León, la Diputación de León a través del Instituto Leonés de Cultura, las asociaciones Promonumenta y Valdoncina Arqueológica, la Fundación Instituto Bíblico y Oriental, que nos ha acercado el Oriente Bíblico, así como a los medios de comunicación locales, que han difundido cada una de las actividades realizadas.

La entrega del galardón tendrá lugar el viernes día 12 de diciembre en Ciudad Real. En representación del IES Lancia asistirán dos estudiantes y miembros fundadores de la agrupación, Marcos Fernández y Marta García, acompañados por los profesores, Emilio Campomanes y Ana Mª Pérez.