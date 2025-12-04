leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Presentación de las jornadas. Peio García

León acoge de 11 al 13 de diciembre las 'II Jornadas Narrativas Mineras. Voces, Paisajes e Identidad'

Se celebran en las instalaciones del Instituto Leonés de Cultura y se ofrecen también de forma telemática

Leonoticias

Leonoticias

León

Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:38

Comenta

La Universidad de León y la Diputación, a través del Instituto Leonés de Cultura, organizan del 11 al 13 de diciembre las II Jornadas Narrativas Mineras. Voces, Paisajes e Identidad', que se desarrollarán en las instalaciones del ILC (calle Santa Nonia, 3 de la capital) y se ofrecen también de forma telemática.

El ciclo, que se celebrará en las dependencias del ILC y que ofrece modalidad 'online', se estrena el jueves 11, con la intervención del profesor titular del Área de Prospección y e Investigación Minera de la Universidad de León, Javier Fernández-Lozano sobre 'Plinio ante el oro: la metáfora y la personificación de la naturaleza'. A las 17.45, Jorge Muñiz Sánchez, de la Universidad de Oviedo, hablará sobre 'Narrativas en torno al patrimonio industrial minero' y posteriormente la periodista Cristina Fanjul moderará el coloquio 'Don Vito, mafia, política y carbón'.A las 19.30 horas, Enrique Ferrari Nieto, de Unir, charlará sobre 'La mina como filosofía'. A las 20.15 horas habrá una ponencia de Joan María Thomàs Andreu, académico correspondiente de la Real Academia de la Historia y Catedrático de Historia Contemporánea (Universitat Rovira i Virgili) y autor del libro 'La batalla del wolframio'.

El desarrollo de las jornadas

El viernes 12, a las 16 horas, Manuel Félix López, ofrecerá la charla 'Hormigas humanas en busca de oro hoy en África' y a las 17.30 horas, el historiador Diego Castro Franco ofrecerá la charla 'La minería del wolframio de la Peña del Seo'. A las 18.30 tendrá lugar el coloquio 'El poblado de la Piela y su rehabilitación', con Itziar Quirós y Javier Revilla, de la Universidad de León, y a las 19.15 horas será el turno del periodista Fulgencio Fernández, cuya intervención lleva por título 'Qué más quiere el ciego que ver o el tópico de las mujeres no entran en la mina'. La jornada contraá con la intervención del escritor Julio Llamazares, que a partir de las 20 horas, hablará sobre 'Literatura y mina'. Para el sábado 12 se ha programado una visita a la Mina Escuela de La Robla por la mañana y otra al Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León en Sabero por la tarde.

Noticias relacionadas

Las máscaras leonesas ponen rumbo a Portugal para una exposición con mucho folclore

Las máscaras leonesas ponen rumbo a Portugal para una exposición con mucho folclore

Entre bastidores del Teatro Emperador: las imágenes del interior del edificio cerrado en 2006

Entre bastidores del Teatro Emperador: las imágenes del interior del edificio cerrado en 2006

Un micromecenazgo busca salvar una histórica ermita del riesgo de derrumbe en León

Un micromecenazgo busca salvar una histórica ermita del riesgo de derrumbe en León

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel asistió a la presentación del programa de las jornadas, acompañado del diputado de Cultura, Arte y Patrimonio, Emilio Martínez, la vicerrectora de Inclusión, Igualdad y Proyección Social, Raquel Domínguez; y Javier Fernández, profesor titular del Área de Prospección y e Investigación Minera de la Universidad de León presentan las 'II Jornadas Narrativas Mineras. Voces, Paisajes e Identidad'.

La inscripción da derecho a la visita de campo del día 13 de diciembre, los museos, el transporte y la comida. Las inscripciones para asistir pueden formalizarse a través de la página web de Extensión Universitaria de la ULE.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Suspenden la búsqueda de Maritrini y su bebé tras no encontrar indicios de los coches
  2. 2 La Cultural se impone en un vendaval de goles en el Reino y recibirá a un Primera
  3. 3 El nuevo pabellón de León en el que hace «el mismo frío» que en la calle
  4. 4 Se tala por completo un gran árbol en un parque de León
  5. 5 Huelga de médicos en León: cuatro días de paro tras el puente y servicios mínimos garantizados
  6. 6 Acuerdo entre Ayuntamiento y vecinos para la venta forzosa de Bodegas Armando tras décadas de abandono
  7. 7 El aplazamiento de Verifactu a 2027 enciende a los autónomos leoneses: «Nos han hecho pagar para nada»
  8. 8 ¿Reconoces estos platos y postres típicos de León?
  9. 9 El parricida de Valderrueda confiesa los hechos: «Soy consciente y soy el culpable»
  10. 10 El Ayuntamiento ignoró a sus asesores que alertaron del «surrealista» proyecto del mini Amazon

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias León acoge de 11 al 13 de diciembre las 'II Jornadas Narrativas Mineras. Voces, Paisajes e Identidad'

León acoge de 11 al 13 de diciembre las &#039;II Jornadas Narrativas Mineras. Voces, Paisajes e Identidad&#039;