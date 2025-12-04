León acoge de 11 al 13 de diciembre las 'II Jornadas Narrativas Mineras. Voces, Paisajes e Identidad' Se celebran en las instalaciones del Instituto Leonés de Cultura y se ofrecen también de forma telemática

La Universidad de León y la Diputación, a través del Instituto Leonés de Cultura, organizan del 11 al 13 de diciembre las II Jornadas Narrativas Mineras. Voces, Paisajes e Identidad', que se desarrollarán en las instalaciones del ILC (calle Santa Nonia, 3 de la capital) y se ofrecen también de forma telemática.

El ciclo, que se celebrará en las dependencias del ILC y que ofrece modalidad 'online', se estrena el jueves 11, con la intervención del profesor titular del Área de Prospección y e Investigación Minera de la Universidad de León, Javier Fernández-Lozano sobre 'Plinio ante el oro: la metáfora y la personificación de la naturaleza'. A las 17.45, Jorge Muñiz Sánchez, de la Universidad de Oviedo, hablará sobre 'Narrativas en torno al patrimonio industrial minero' y posteriormente la periodista Cristina Fanjul moderará el coloquio 'Don Vito, mafia, política y carbón'.A las 19.30 horas, Enrique Ferrari Nieto, de Unir, charlará sobre 'La mina como filosofía'. A las 20.15 horas habrá una ponencia de Joan María Thomàs Andreu, académico correspondiente de la Real Academia de la Historia y Catedrático de Historia Contemporánea (Universitat Rovira i Virgili) y autor del libro 'La batalla del wolframio'.

El desarrollo de las jornadas

El viernes 12, a las 16 horas, Manuel Félix López, ofrecerá la charla 'Hormigas humanas en busca de oro hoy en África' y a las 17.30 horas, el historiador Diego Castro Franco ofrecerá la charla 'La minería del wolframio de la Peña del Seo'. A las 18.30 tendrá lugar el coloquio 'El poblado de la Piela y su rehabilitación', con Itziar Quirós y Javier Revilla, de la Universidad de León, y a las 19.15 horas será el turno del periodista Fulgencio Fernández, cuya intervención lleva por título 'Qué más quiere el ciego que ver o el tópico de las mujeres no entran en la mina'. La jornada contraá con la intervención del escritor Julio Llamazares, que a partir de las 20 horas, hablará sobre 'Literatura y mina'. Para el sábado 12 se ha programado una visita a la Mina Escuela de La Robla por la mañana y otra al Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León en Sabero por la tarde.

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel asistió a la presentación del programa de las jornadas, acompañado del diputado de Cultura, Arte y Patrimonio, Emilio Martínez, la vicerrectora de Inclusión, Igualdad y Proyección Social, Raquel Domínguez; y Javier Fernández, profesor titular del Área de Prospección y e Investigación Minera de la Universidad de León presentan las 'II Jornadas Narrativas Mineras. Voces, Paisajes e Identidad'.

La inscripción da derecho a la visita de campo del día 13 de diciembre, los museos, el transporte y la comida. Las inscripciones para asistir pueden formalizarse a través de la página web de Extensión Universitaria de la ULE.