M´acaras que forman parte de la muestra.

Las máscaras leonesas ponen rumbo a Portugal para una exposición con mucho folclore

La exposición 'Máscaras. Símbolos de Identidad' viaja a Bragança como puente cultural desde León hacia Portugal

León

Jueves, 4 de diciembre 2025, 09:41

El Instituto de Estudios Patrimoniales Concha Casado organiza la exposición tiene el placer de invitarle a la exposición 'Máscaras. Símbolos de Identidad', concebida y desarrollada desde León y cuya primera parada fue el Museo de los Pueblos Leoneses de Mansilla de las Mulas, que emprende un nuevo viaje hacia tierras portuguesas para abrirse al mundo desde el Centro Cultural Municipal Adriano Moreira de Bragança, donde se inaugura este viernes a las 18 horas.

Para León, señalan los promotores, este viaje no es solo un desplazamiento expositivo, es un gesto simbólico. «Es la demostración de que nuestro patrimonio, nuestras tradiciones y nuestra capacidad de investigación pueden cruzar fronteras y dialogar con otros pueblos que comparten raíces profundas con nosotros», apuntan.

La provincia de León mantiene desde hace siglos un lazo histórico y ritual con Trás-os-Montes y las mascaradas de invierno encuentran en Portugal un espejo hermano. El hecho de que esta muestra sea acogida allí, señalan, «es un homenaje silencioso a una herencia compartida que sigue viva gracias a nuestras comunidades rurales, a nuestros investigadores, a nuestras familias y a quienes cada año mantienen encendidos los rituales que dan sentido al invierno».

Un viaje en el tiempo hasta las raíces del folclore leonés

Desde las expresiones prehistóricas hasta los rituales actuales de León, Zamora, Galicia, EEUU, México o Perú, la exposición recuerda que las máscaras han sido siempre un lenguaje universal. Un lenguaje que nace en los pueblos con una fuerza que atraviesa continentes.

A la inauguración en Bragança asistirán representantes de la Cámara Municipal, el presidente del Instituto de Estudios Patrimoniales Concha Casado, Jorge Martínez Montero, y el investigador portugués y presidente de la Academia de la Máscara Ibérica, Antonio Tiza Pinelo, que presentarán ante los medios portugueses el alcance cultural y emocional de este proyecto que representa a León más allá de sus fronteras.

