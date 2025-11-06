leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de la inauguración de la exposición.

El Palacín de León acoge hasta el 28 de febrero una nueva edición de 'Expositivos'

Cuatro autores fueron seleccionados entre los 119 presentados a la convocatoria

León

Jueves, 6 de noviembre 2025, 14:19

El Palacín de León acoge desde hoy y hasta el 28 de febrero una nueva edición de 'Expositivos', la muestra fotográfica organizada por León es Photo y el Ayuntamiento que tiene como objetivo impulsar el desarrollo de artistas locales y nacionales.

Al acto inaugural acudió la concejala de Acción y Promoción Cultural, Elena Aguado, quien destacó el talento de los artistas, la belleza de las fotografías y que esta iniciativa es idónea para dar a conocer nuevos talentos.

Desde su puesta en marcha por el Ayuntamiento de León y León es Photo, 'Expositivos' se ha convertido en una plataforma destinada a fomentar y visibilizar el talento emergente, brindando a los artistas todos los recursos necesarios para la materialización de sus proyectos en forma de exposición.

A la presente convocatoria se presentaron 119 fotógrafos y artistas visuales, de los cuales cuatro fueron seleccionados: Filippo Poli (Milán/Barcelona, 1978), Azul G. Vargas (León, 2000), Víctor Justel (León, 1995) y Eduardo Nave (Valencia, 1976).

