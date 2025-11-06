El Palacín de León acoge hasta el 28 de febrero una nueva edición de 'Expositivos' Cuatro autores fueron seleccionados entre los 119 presentados a la convocatoria

El Palacín de León acoge desde hoy y hasta el 28 de febrero una nueva edición de 'Expositivos', la muestra fotográfica organizada por León es Photo y el Ayuntamiento que tiene como objetivo impulsar el desarrollo de artistas locales y nacionales.

Al acto inaugural acudió la concejala de Acción y Promoción Cultural, Elena Aguado, quien destacó el talento de los artistas, la belleza de las fotografías y que esta iniciativa es idónea para dar a conocer nuevos talentos.

Desde su puesta en marcha por el Ayuntamiento de León y León es Photo, 'Expositivos' se ha convertido en una plataforma destinada a fomentar y visibilizar el talento emergente, brindando a los artistas todos los recursos necesarios para la materialización de sus proyectos en forma de exposición.

A la presente convocatoria se presentaron 119 fotógrafos y artistas visuales, de los cuales cuatro fueron seleccionados: Filippo Poli (Milán/Barcelona, 1978), Azul G. Vargas (León, 2000), Víctor Justel (León, 1995) y Eduardo Nave (Valencia, 1976).