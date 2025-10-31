leonoticias - Noticias de León y provincia

Primer premio de la edición de 2025. Esperanza Labrador Rodríguez;

Astorga acoge la exposición del décimo Certamen de Fotografía Urbana Contemporánea Leonesa

Puede visitarse entre el 3 y el 30 de noviembre en la Biblioteca Municipal

León

Viernes, 31 de octubre 2025, 11:15

La Biblioteca Municipal de Astorga acogerá del 3 al 30 de noviembre la exposición con las obras del décimo Certamen de Fotografía Urbana Contemporánea Leonesa, una iniciativa organizada por la Cámara de la Propiedad Urbana de León.

El certamen, que alcanza su décima edición, tiene como objetivo promover la creatividad fotográfica en torno al paisaje urbano leonés, destacando las múltiples miradas con las que autores contemporáneos interpretan la ciudad, su arquitectura y la vida cotidiana en sus calles.

En esta edición, el primer premio fue para 'El final del verano', de Esperanza Labrador Rodríguez, el segundo para 'Sala de rehabilitación del Hospital de Regla', de Ana María Loreto, y el tercero para 'Estrellas humildes', de Virginia Morán de la Mata.

Asimismo, se concedió el Premio Quattro Centro de Negocios Astorga a la obra 'Reflejo de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro', de Cristina Lozan Lozan, en reconocimiento a su sensibilidad artística y a su aportación a la difusión de la fotografía contemporánea leonesa.

Por su parte, el premio de adquisición Pacios López S.L. a mejor foto realizada en Astorga correspondió a la obra 'Tiempos Modernos', de Rosa López, y, por último, la Mención Especial a 'Luz de lluvia', de Fernando Tuñón Torres.

Desde su creación, el Certamen de Fotografía Urbana Contemporánea Leonesa tiene como objetivo fomentar la observación y reflexión sobre el paisaje urbano y la evolución de las ciudades, así como apoyar el talento de fotógrafos profesionales y aficionados que, a través de su trabajo, contribuyen a construir la memoria visual de León y su provincia.

La exposición podrá visitarse en la Biblioteca Municipal de Astorga de lunes a viernes, de 18.30 a 20.30 horas, y los fines de semana, de 12 a 14 horas.

