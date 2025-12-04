La iglesia de Palat del Rey de León reabre sus cinco años después con una nueva exposición Acoge una treintena de obras de la muestra 'El dolor esculpido', que reanuda una actividad expositiva del recinto que quedó paralizada en 2020

La iglesia de Palat del Rey ha reabierto sus puertas como espacio expositivo de referencia de la Diócesis de León, vinculado al Museo Diocesano y de Semana Santa de la capital, y presenta la muestra 'El dolor esculpido', que reúne más de treinta obras, entre las que se encuentran esculturas de primer orden y también populares, obras en soporte papel, grabados, carteles informativos y paneles explicativos que guiarán al visitante.

El discurso expositivo de la propuesta gira en torno a tres pilares fundamentales. El primero de ellos, 'Carmona', hace un recorrido por la maestría de Luis Salvador Carmona y su aportación al arte sacro de la Diócesis de León, destacando la sensibilidad y técnica de sus esculturas junto a la trascendencia de su taller y obra familiar de sus sobrinos a través de grabado. Además, incluirá la Virgen de Oteruelo de Pajar de los Oteros, que saldrá por primera vez de su parroquia para ser expuesta en Palat del Rey.

El segundo eje es 'La Piedad', que reúne más de 20 piedades desde los primeros ejemplos de finales del siglo XV hasta las últimas incorporaciones gracias a las cofradías y hermandades leonesas, lo que permitirá mostrar la evolución de la iconografía devocional y artística de Piedad en León, con La Piedad de Carmona como pieza central. Finalmente, la exposición cuenta con el bloque 'Minerva y Vera Cruz', que repasará la relación histórica entre la Cofradía de Minerva y Vera Cruz y el templo de Palat del Rey, que fue su sede durante varias décadas en la segunda mitad del siglo XX.

Con 'El dolor esculpido' se retoma la actividad expositiva del recinto, para dar continuidad a la etapa de 18 años en la que Palat de Rey, desde su apertura el 20 de julio de 2006 hasta su cierre en 2020, se convirtió en punto de referencia cultural de la Iglesia de León con una propuesta expositiva de más de 40 muestras en ámbitos tan variados como la religiosidad popular o la creación artística contemporánea.