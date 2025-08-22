El corazón de La Maragatería abre sus tesoros ocultos el resto del año Santa Colomba de Somoza celebra su séptima feria de artesanía en los patios maragatos con la participación de 60 artesanos

El Ayuntamiento de Santa Colomba de Somoza y Turismo Maragatería vuelven a reunir en torno a sus afamados patios maragatos a más de sesenta expositores que mostrarán buena parte de la tradición artesana que aún se conserva en la zona y otras regiones del país.

A partir de las cinco de la tarde del viernes día 29 y hasta el domingo día 31 de agosto a las 19:00 horas se podrá visitar en la localidad de Santa Colomba de Somoza la feria de artesanía y los patios maragatos tradicionales que alojan las diferentes artes y oficios.

A las cinco de la tarde del viernes 29 de agosto tendrá lugar la inauguración oficial de la Feria en la plaza frente al ayuntamiento.

Novedades de la edición: un trovador juglaresco

Además el trovador juglaresco Crispín d´Olot recorrerá los patios durante la tarde del viernes amenizando con su música y sus versos en esta feria artesanal que supone una oportunidad para descubrir la belleza de los patios maragatos, que únicamente abren sus puertas al público una vez al año durante la realización de la misma, admirar la arquitectura tradicional de la comarca y disfrutar de la belleza del entorno.

Ya en marcha la feria los asistentes podrán disfrutar a lo largo de estos días de numerosos talleres para pequeños y grandes y demostraciones de los diferentes oficios artesanales que ocupan los patios y plazas.

A partir del sábado la feria se podrá visitar desde las 11:00 de la mañana hasta las 15:00H y desde las 17:00h a las 21:00h y llegará a su fin el domingo a las siete de la tarde en que quedará clausurada hasta el próximo año, pero no así la artesanía que en Santa Colomba de Somoza se mantiene plenamente activa en el Centro Artesanal Maragato (CAM).

