leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Baja a nivel 0 del incendio de Molezuelas de la Carballeda
Logo Patrocinio
Patios maragatos.

El corazón de La Maragatería abre sus tesoros ocultos el resto del año

Santa Colomba de Somoza celebra su séptima feria de artesanía en los patios maragatos con la participación de 60 artesanos

Leonoticias

Leonoticias

León

Viernes, 22 de agosto 2025, 11:09

El Ayuntamiento de Santa Colomba de Somoza y Turismo Maragatería vuelven a reunir en torno a sus afamados patios maragatos a más de sesenta expositores que mostrarán buena parte de la tradición artesana que aún se conserva en la zona y otras regiones del país.

A partir de las cinco de la tarde del viernes día 29 y hasta el domingo día 31 de agosto a las 19:00 horas se podrá visitar en la localidad de Santa Colomba de Somoza la feria de artesanía y los patios maragatos tradicionales que alojan las diferentes artes y oficios.

A las cinco de la tarde del viernes 29 de agosto tendrá lugar la inauguración oficial de la Feria en la plaza frente al ayuntamiento.

Novedades de la edición: un trovador juglaresco

Además el trovador juglaresco Crispín d´Olot recorrerá los patios durante la tarde del viernes amenizando con su música y sus versos en esta feria artesanal que supone una oportunidad para descubrir la belleza de los patios maragatos, que únicamente abren sus puertas al público una vez al año durante la realización de la misma, admirar la arquitectura tradicional de la comarca y disfrutar de la belleza del entorno.

Noticias relacionadas

Un escaparate de arte leonés para la comarca en la que veraneaban los reyes

Un escaparate de arte leonés para la comarca en la que veraneaban los reyes

Las fantásticas criaturas de la 'Mitología leonesa' de Toño Benavides se instalan en el monasterio de Sandoval

Las fantásticas criaturas de la 'Mitología leonesa' de Toño Benavides se instalan en el monasterio de Sandoval

El remoto punto de León que vive a tres grados bajo cero en pleno mes de agosto

El remoto punto de León que vive a tres grados bajo cero en pleno mes de agosto

Ya en marcha la feria los asistentes podrán disfrutar a lo largo de estos días de numerosos talleres para pequeños y grandes y demostraciones de los diferentes oficios artesanales que ocupan los patios y plazas.

A partir del sábado la feria se podrá visitar desde las 11:00 de la mañana hasta las 15:00H y desde las 17:00h a las 21:00h y llegará a su fin el domingo a las siete de la tarde en que quedará clausurada hasta el próximo año, pero no así la artesanía que en Santa Colomba de Somoza se mantiene plenamente activa en el Centro Artesanal Maragato (CAM).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre de 50 años apuñala a otro en la puerta de un comercio en San Andrés del Rabanedo
  2. 2 El grupo de WhatsApp que salva ganaderías: «Lo que no hace la Junta lo hacen los paletos, como nos llaman ellos»
  3. 3 El restaurante de Las Médulas que resurgirá de las cenizas: «Todo lo que ganaba lo invertía aquí»
  4. 4 Seis incendios en nivel 2, dos desalojos más y un nuevo fuego en León
  5. 5 Calleja pide unidad «ante unos incendios en León que ninguna patrulla podría apagar»
  6. 6 Los vecinos del sur de León irán hasta el contencioso para evitar la instalación de la macroplanta
  7. 7 La Justicia se pone en marcha: la Fiscalía de León investiga si los municipios afectados tienen planes de prevención
  8. 8 Castrocalbón, la rabia de un pueblo entre cenizas: «Una bomba hubiera hecho menos»
  9. 9 Un conocido humorista recomienda León y «sueña» con su futuro en la ciudad
  10. 10 «Vas con el tractor por una carretera rodeada de fuego, sientes pánico»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias El corazón de La Maragatería abre sus tesoros ocultos el resto del año

El corazón de La Maragatería abre sus tesoros ocultos el resto del año