El leonés Néstor López encumbra su 'Polígono X' como Mejor Cortometraje de Castilla y León El ganador de dos Goya se corona en el Aguilar Film Festival

El cortometraje leonés 'Polígono X', dirigido por Néstor López, se convirtió anoche en el gran triunfador de la sección regional del 37º Aguilar Film Festival al hacerse con el Premio al Mejor Cortometraje de Castilla y León. El jurado, compuesto por el director del Festival de Gijón Alejandro Díaz, la actriz y directora gallega Carmen Méndez y la coordinadora de actividades de la Seminci Laura G. Serrano, elogió la obra por «su capacidad de retratar la vida de un barrio con autenticidad y reflejar problemáticas sociales de manera directa y humanista».

Óscar Villarroya, productor del corto, fue el encargado de subir al escenario del Cine Amor para recoger el galardón en ausencia justificada de Néstor López, que se encuentra fuera de España rodando su primer largometraje. Villarroya transmitió la satisfacción del director y destacó el «cariño y la profesionalidad» con que el AFF trata a los cineastas, hasta el punto de que cada visita a Aguilar «se siente como algo familiar«, señaló en declaraciones recogidas por Ical.

El resto de premiados de un reputado festival

La velada, que puso el broche final al Concurso de Cortometrajes de Castilla y León con 21 trabajos en liza, repartió el resto de premios entre varias propuestas destacadas. El veterano director leonés Juan Carlos Mostaza, que ya atesora una Biznaga de Plata de Málaga entre otros muchos reconocimientos, se llevó la Mejor Dirección por 'El síndrome del recomendado'. La ópera prima de Diana Rojo, 'El nudo de Ángela', logró un doble éxito al conquistar el Premio del Público y otorgarle a Laura García-Serrano el galardón a la Mejor Dirección Artística.

La iraní Atefeh Jalali ganó el Mejor Guion por 'Ajar', Irene Balmes se hizo con la Mejor Interpretación gracias a 'Loquita por ti', Pablo Yain obtuvo la Mejor Fotografía por 'Ciclos' (rodado en las localidades palentinas de Vallejo de Orbó y Barruelo de Santullán con producción local de Evenmedia) e Isa Sáez Pérez se llevó el Mejor Montaje por 'La raíz'.

El momento más emotivo de la gala llegó con la entrega del Águila de Oro de Castilla y León al actor vallisoletano Óscar de la Fuente, que, visiblemente conmovido, dedicó el premio al director del festival Jorge Sanz y a todo su equipo, y recordó con cariño sus raíces palentinas y el vínculo especial que mantiene con la provincia.

Con el palmarés regional cerrado, el 37º Aguilar Film Festival continúa su programación esta semana con el arranque de Miniaguilar, la sección de cortometrajes infantiles, y las primeras proyecciones de los ciclos Nexos Colombia-Bogoshorts, De Campo y Ríete tú.

