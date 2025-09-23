La voz de la radio volverá a oírse en Laciana: «Es un ejercicio de orgullo rural» El proyecto lo retoma un periodista que empezó a ejercer la profesión en esta emisora junto a otro grupo de jóvenes

Leonoticias León Martes, 23 de septiembre 2025, 08:08 Comenta Compartir

Radio Laciana (103.9 FM) retoma sus emisiones el próximo 29 de septiembre, con un nuevo equipo gestor y la ilusión de iniciar una etapa de renovación, crecimiento y firme compromiso con la comarca.

La emisora estará dirigida por Javier Fernández, natural de Cerredo (Asturias), que desarrolló su carrera en esta radio en 2008 y hoy lidera la productora El Estudio, y por David Cosmen Barciela, de Villarino del Sil y fundador de la agencia Otro Xeitu Digital. Asumen el testigo de Montserrat Rilo y Marcelino Martínez, quienes mantenían viva la emisora y la convirtieron en referente local.

Retoma su trabajo en Radio Laciana, Verónica García Alves, última voz de la emisora, ahora como locutora, reforzando la generación de empleo en el medio rural leonés y completa el equipo Iván Cosmen, jurista y especialista en marketing digital, para dar apoyo a toda la parte online del proyecto.

Durante más de 40 años, Radio Laciana ha sido altavoz de las luchas mineras, asociaciones y vida social y cultural del valle, manteniendo siempre su independencia y fiel a su lema histórico: «Compromiso contigo y con la comarca».

Vuelta a los orígenes

«Esto es mucho más que una iniciativa emprendedora: es un ejercicio de orgullo rural, de vuelta a los orígenes y de lucha contra la despoblación, para que nuestros pueblos tengan voz. En esta nueva etapa, los oyentes estarán siempre en el centro. Invitamos a empresas, instituciones y colectivos a colaborar y anunciarse; esta radio quiere crecer con toda Laciana», subrayan Fernández y Cosmen.

Radio Laciana recupera así la emisión en 103.9 FM, estando presente en concejos de León como Villablino, Palacios del Sil, Páramo del Sil, Cabrillanes, Murias de Paredes, San Emiliano y Sena de Luna, y de Asturias como Degaña, Somiedo, Cangas del Narcea e Ibias. Además, inicia una nueva etapa digital con emisión por internet y presencia reforzada en redes sociales, «para llevar la voz de Laciana más allá del valle».