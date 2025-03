«Lo que aprendí musicalmente en León lo utilizo todos los días en Radio Nacional de España»

Ana G. Barriada León Domingo, 23 de marzo 2025, 09:12 | Actualizado 09:52h. Comenta Compartir

Voz leonesa para una de las emisoras de radio más respetadas por los oyentes y los profesionales en España. Desde finales de febrero de 2025, la leonesa Eva Sandoval dirige Radio Clásica, única cadena en el país especializada en el género y un referente histórico en las ondas. Con más de 150.000 oyentes que siguen creciendo mes a mes, la profesional, con una larga trayectoria en la que es ya su casa, pasaba de ponerse delante de los micrófonos de radio nacional a dirigir una emisora que cuenta con un equipo superior a las 60 personas entre redactores, producción, administrativos y colaboradores externos.

Fue en 2008 cuando llegó a los estudios de Radio Nacional y desde entonces ha estado al frente de programas muy queridos por los oyentes como los magacines 'Té para tres' o 'Café Zimmermann' o los programas especializados 'Grandes Ciclos' y 'Música viva'.

Pero antes de llegar a las ondas, la partitura vital de Sandoval se empezaba a escribir en León. El sueño de su madre siempre había sido estudiar música, y encontró en su hija una compañera perfecta para adentrarse en un mundo por el que sentía auténtica pasión. Con ocho años y su madre con 36, Eva comenzó a estudiar por libre con Adela Gago, profesora de piano y solfeo. Mantiene un precioso recuerdo de aquellos años en los que juntas madre e hija aprendieron a leer e interpretar partituras mientras se examinaban por libre en el Conservatorio de León con una imagen que se ha quedado grabada en su retina: la de su madre en el aula rodeada de niños durante las pruebas.

«Magníficos recuerdos» de sus profesores de León

En quinto de solfeo y piano dejaba las clases de Gago para entrar en el Conservatorio con Belén Ordoñez -todavía docente en el centro- de profesora. Guarda Sandoval «magníficos recuerdos» de aquellos años y maestros que todavía hoy tiene presentes: de Raquel del Val, profesora de música de Cámara, a María Jesús Astorga, de arte e historia de la música, pasando por Juan Luis García, quien le dio la oportunidad única para pianistas de formar parte de la orquesta de juventudes musicales.

«Todo lo que aprendí en el Conservatorio de León y en las clases con Adela, todo lo que musicalmente hablando recibí en León, lo utilizo todos y cada uno de los días de mi vida en Radio Clásica», afirma con rotundidad Sandoval, que reconoce que el «bagaje musical» que adquirió en las clases lo emplea a diario para realizar análisis de obras, encontrar otros enfoques a piezas o interpretar diferentes músicas.

Pianista y... licenciada en Ciencias Ambientales

En el año 2000 terminaba el grado profesional de piano en León. Desde el primer momento tuvo claro que quería seguir formándose y pasar a cursar el superior en Salamanca, pero al tiempo quería hacer una carrera universitaria, más concretamente Ciencias Ambientales. En la capital charra se matriculó en ambos estudios, pero la cantidad de tiempo que debía dedicar a cada uno era demasiado. Además, fue durante el primer curso cuando se dio cuenta de que su vocación musical más que por tocar e interpretar pasaba por descubrir «los entresijos» del arte, la historia de la música, la composición o el análisis de las obras.

En el curso 2001-2002 dejó el piano para matricularse en Musicología, donde se sentía «más cómoda» y encontró la formación que buscaba, y logró en 2005 acabar también Ciencias Ambientales. Tocaba adentrarse en el mundo profesional y gracias a uno de sus docente, Juan Carlos Asensio, logró una beca en el proyecto 'Música inédita' de la fundación Caja Madrid. Durante tres años trabajó en catalogar los manuscritos musicales de los siglo XVIII y XIX de Patrimonio Nacional repartidos en diferentes monasterios y palacios.

17 años en la casa como presentadora de programas

En 2008, coincidiendo con el fin de su contrato, RTVE entraba en un proceso de renovación total. Eva Sandoval entró a formar parte de Radio Nacional de España en marzo de ese mismo año. A sus conocimientos musicales sumó nuevas aptitudes de comunicación y comenzó a ponerse al frente de programas diarios y retransmisiones en directo, un trabajo que ha desarrollado durante más de 17 años.

Con la entrada del nuevo director de Radio Nacional de España en diciembre de 2024, en febrero de este año proponía a Sandoval ponerse al frente de la emisora tras la salida de Carlos Andúa -director durante diez años- y de Jon Bandrés -director desde marzo de 2024-. Los motivos de su elección, su trayectoria en la casa, el apoyo de sus compañeros y el respaldo de su equipo. «Dije que sí y aquí estoy, aprendiendo, sobre todo de esa parte más burocrática y técnica con la ayuda de un equipo excelente como son María del Ser y Clara Sánchez», explica.

En Radio Clásica trabajan 30 personas entre redactores, productores y personal de gestión administrativa a los que se suman otros 36 colaboradores externos. Es una de las plantillas más cortas de las diferentes emisoras de Radio Nacional, pero suficiente para mantener muy buenos datos de audiencia con un EGM que oscila entre los 150.000 y los 200.000 oyentes.

Unos datos que han crecido respecto a años anteriores a la pandemia. Mucha gente «un poco harta de noticias dramáticas» llegó a la emisora en 2020. «Nosotros seguíamos haciendo música, prácticamente no hacíamos referencias a la pandemia y la programación continuaba como siempre, y muchos oyentes encontraron un refugio en Radio Clásica, oyentes que se han mantenido y es fantástico», explica Sandoval.

El perfil del oyente y un futuro que pasa por las redes sociales

Porque el perfil de oyente de la emisora es, ante todo, «fiel». «Son oyentes de costumbres, de mayor edad y con un bagaje cultural. Siguen apostando mucho por el directo más que los podcast, y no admiten muchos cambios en la programación». Tanto es así que hay contenidos y horarios que no se pueden tocar como el programa de ópera 'Maestros Cantores', que se emite los sábados por la tarde desde hace 40 años. «Y eso no se cambia».

Confía en un futuro «positivo» para la emisora que dirige y para la música clásica en general, un género al que el público llega ya siendo adulto pero que tiene todavía un gran nicho de población por atrapar como son los jóvenes. Es uno de los objetivos que se marca para los próximos años, potenciar las redes sociales para que mucha gente que no conoce la existencia de la emisora se empape de su oferta y utilizar las nuevas herramientas de comunicación para hacer pedagogía y que la música clásica ocupe un espacio en el ámbito cultural en red.