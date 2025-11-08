La visita inesperada de un tejón al parque de un pueblo de León Dos vecinos avistan al animal mientras paseaban a su perro la noche del 4 de noviembre

La noche del 4 de noviembre dejó una curiosa escena en Vega de Gordón. Dos vecinos de la localidad, que paseaban a su perro tras la cena, avistaron un tejón en el parque del pueblo, alrededor de las 10:00 de la noche.

El animal se movía con total tranquilidad, sin mostrar miedo ante la presencia de la pareja ni de su mascota. En el vídeo grabado por los vecinos puede verse cómo el tejón camina pausadamente por la zona antes de desaparecer entre la vegetación.

Aunque no es habitual verlo dentro del casco urbano, el tejón es una especie autóctona y común en la montaña leonesa, especialmente en zonas como Gordón, Babia u Omaña, donde encuentra bosques y terrenos ideales para excavar sus madrigueras.

