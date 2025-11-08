leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de archivo de tres pueblos de la lista. L.N

La lista de los siete pueblos de León que destacan en España con temperaturas bajo cero

La agencia Noromet registra mínimas de hasta -1,1 °C en Villaceid, que vuelve a liderar el ranking nacional

Lucía Gutiérrez

Lucía Gutiérrez

León

Sábado, 8 de noviembre 2025, 12:23

Los pueblos de la provincia de León vuelven a destacar en la lista de temperaturas mínimas elaborada por la agencia Noromet. La localidad de Villaceid encabeza una vez más el ranking nacional tras alcanzar una temperatura de -1,1 °C, situándose apenas una décima por debajo de la segunda clasificada, Santa Eulalia del Río Negro (Zamora), que registró -1,0 °C.

Muy cerca de Villaceid, Otero de las Dueñas ocupa el tercer puesto con -0,9 °C, confirmando el predominio leonés en las zonas más frías del país. Completan la lista de municipios de la provincia con valores negativos Sopéña de Curueño y Callejo de Ordás, ambos con -0,7 °C, Villanofar con -0,5 °C, Villaquilambre y Espinosa de la Ribera, que marcaron -0,3 °C.

En total, siete localidades leonesas aparecen en el registro de mínimas de esta madrugada, consolidando a la provincia como una de las más frías de España, con temperaturas bajo cero en gran parte de su territorio.

