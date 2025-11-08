La lista de los siete pueblos de León que destacan en España con temperaturas bajo cero La agencia Noromet registra mínimas de hasta -1,1 °C en Villaceid, que vuelve a liderar el ranking nacional

Lucía Gutiérrez León Sábado, 8 de noviembre 2025, 12:23

Los pueblos de la provincia de León vuelven a destacar en la lista de temperaturas mínimas elaborada por la agencia Noromet. La localidad de Villaceid encabeza una vez más el ranking nacional tras alcanzar una temperatura de -1,1 °C, situándose apenas una décima por debajo de la segunda clasificada, Santa Eulalia del Río Negro (Zamora), que registró -1,0 °C.

Muy cerca de Villaceid, Otero de las Dueñas ocupa el tercer puesto con -0,9 °C, confirmando el predominio leonés en las zonas más frías del país. Completan la lista de municipios de la provincia con valores negativos Sopéña de Curueño y Callejo de Ordás, ambos con -0,7 °C, Villanofar con -0,5 °C, Villaquilambre y Espinosa de la Ribera, que marcaron -0,3 °C.

En total, siete localidades leonesas aparecen en el registro de mínimas de esta madrugada, consolidando a la provincia como una de las más frías de España, con temperaturas bajo cero en gran parte de su territorio.