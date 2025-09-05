leonoticias - Noticias de León y provincia

Incendio forestal de Fasgar. Peio García

La Junta incluye cuatro pueblos más en la lista de afectados por los incendios

También se incluye a Berlanga del Bierzo en el listado de municipios evacuados.

Leonoticias

Leonoticias

León

Viernes, 5 de septiembre 2025, 09:10

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha publicado el Boletín Oficial de Castilla y León una orden por la que se completa el listado de términos municipales y localidades de la comunidad afectadas por los grandes incendios forestales de este verano, a efectos de la concesión de ayudas.

En este listado aparecen siete poblaciones más, de los que cuatro pertenecen a la provincia de León como son Corullón, Murias de Paredes, Prioro y Rabanal del Camino, perteneciente al municipio de Santa Colomba de Somoza. Además, se incluye también a Sahecilejos, localidad salmantina del municipio de Villar de Peralonso y, en Zamora a Ferreras de Arriba y Rozas.

Al mismo tiempo, también se incluye a Berlanga del Bierzo en el listado de municipios evacuados.

