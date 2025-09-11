leonoticias - Noticias de León y provincia

Una vecina de Castrocalbón conversa ante la mirada de la vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco, y el delegado territorial en León, Eduardo Diego.

Una vecina de Castrocalbón conversa ante la mirada de la vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco, y el delegado territorial en León, Eduardo Diego.

La vicepresidenta de la Junta supervisa el desescombro de viviendas afectadas por el incendio de Castrocalbón

Isabel Blanco se ha reunido con los alcaldes de los municipios de León afectados por el fuego que llegó desde Zamora, donde había dicho que «el objetivo no es evitar los incendios»

León

Jueves, 11 de septiembre 2025, 19:48

La vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, visitó este jueves las labores de desescombro de las viviendas del municipio de Castrocalbón damnificadas por el incendio originado en la localidad zamorana de Molezuelas de la Carballeda y que saltó a la provincia leonesa.

Según informa la Junta en un comunicado, Isabel Blanco aprovechó su visita a la zona para mantener un encuentro con los alcaldes de Alija del Infantado, Castrillo de la Valduerna, Castrocalbón, Castrocontrigo, Cebrones del Río, Destriana, Palacios de la Valduerna, Pozuelo del Páramo, Quintana del Marco, Quintana y Congosto, San Esteban de Nogales, Santa Elena de Jamuz y Villamontán de la Valduerna.

En dicho encuentro, la vicepresidenta de la Junta informó a los regidores de las ayudas puestas en marcha por el Gobierno autonómico y les animó a solicitarlas y a difundirlas entre sus vecinos para que las conozcan y puedan beneficiarse de ellas.

Horas antes había declarado en Zamora que «el objetivo es paliar las circunstancias y minimizar los daños en el futuro, no evitar los incendios».

