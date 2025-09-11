La vicepresidenta de la Junta: «El objetivo no es evitar los incendios» Isabel Blanco ha dicho en Zamora que «el objetivo es paliar las circunstancias y minimizar los daños en el futuro» y ha recordado que «todavía hay que escuchar a muchos alcaldes»

La vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco, se reúne con alcaldes de municipios de Zamora afectados por el incendio de Molezuelas de La Carballeda.

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha recalcado hoy que el objetivo de las acciones emprendidas por la Administración autonómica «no es evitar incendios, sino paliar las circunstancias y minimizar los daños que se pudieran producir con los incendios en un futuro».

«No los podemos evitar, máxime, cuando se han dado situaciones como las de este verano, de una ola de calor tan pronunciada, vientos de sesenta u ochenta kilómetros hora, la simultaneidad de tantos incendios, Castilla y León, Asturias, Galicia, Extremadura y Portugal», ha apuntado.

Isabel Blanco, ha hecho estas declaraciones en el ayuntamiento de Uña de Quintana (Zamora), donde se ha reunido con los alcaldes de municipios afectados por el incendio de Molezuelas de la Carballeda (Zamora), concretamente, además de Uña de Quintana: Alcubilla, Ayoó de Vidriales, El Cubo de Benavente, Fuente Encalada, Molezuelas de La Carballeda, Santibáñez de Vidriales y Villageriz.

«Esa es la línea en la que vamos a seguir trabajando pero es pronto. Ahora tenemos reuniones. El presidente inicia también ronda de reuniones y hay que seguir avanzando y trabajando. Todavía nos quedan muchos alcaldes por escuchar. El presidente abre también esa ronda de diálogo con diputaciones, organizaciones profesionales agrarias y los agentes del Diálogo Social», ha subrayado.

«Cuando se acaben todas esas rondas, se evaluarán las peticiones que nos han hecho sobre desbroces, peticiones de balsas de agua, mejorar las ordenanzas, ayudarles con las ordenanzas municipales para que puedan obligar a limpiar solares en cascos urbanos», ha enumerado.

En este contexto, ha insistido en que la Junta de Castilla y León está «en la fase de recoger todas las aportaciones que nos puedan ir haciendo y, a partir de ahí, valorar» y ha apostillado: «Lo decía el presidente en el debate en las Cortes. Es el momento de reunirse, de hablar desde la serenidad, de reflexionar y poner en marcha todas las medidas posibles».