leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El teniente general jefe de la Unidad Militar de Emergencias, Francisco Javier Marcos Izquierdo, preside el acto de relevo en el mando del Quinto Batallón de Intervención en Emergencias de la Unidad Militar de Emergencias, del que toma posesión el teniente coronel don Pablo Samaniego Pérez. Peio García

Pablo Samaniego Pérez toma el mando del Quinto Batallón de la UME de León

Sustituye a Daniel Constantino, quien dirigió el batallón desde 2022

Leonoticias

Leonoticias

León

Viernes, 26 de septiembre 2025, 15:07

Pablo Samaniego López tomó este viernes posesión como nuevo teniente coronel del Quinto Batallón de la Unidad Militar de Emergencias (UME) de León, en una ceremonia que se desarrolló en la base militar Conde de Gazola de El Ferral del Bernesga, en San Andrés del Rabanedo.

El acto estuvo presidido por el teniente general jefe de la Unidad Militar de Emergencias, Francisco Javier Marcos Izquierdo, y contó con la presencia de autoridades como el delegado de la Junta en León, Eduardo Diego.

Samaniego sustituye a Daniel Constantino, quien ejerció el cargo desde 2022, cuando fue nombrado teniente coronel de este batallón, hasta hoy.

El Quinto Batallón de la UME, con sede en León, es una de las unidades de referencia a nivel nacional en la gestión de emergencias y catástrofes, con intervenciones en incendios, inundaciones, nevadas y otras situaciones que requieren una respuesta rápida y eficaz.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Iker Casillas ya se deja ver por León: «Soñaba con encontrarme con él»
  2. 2 Desciende a nivel 0 el incendio a pocos minutos de León ubicado en San Feliz
  3. 3 El Ayuntamiento de León devolverá «de oficio» los recibos de la tasa de basura tumbada por el TSJ
  4. 4 Come y Calle 2025: siete nuevas food trucks y ocho ausencias destacadas en San Froilán
  5. 5 Un pasacalles de luz, percusión y correfuegos para iniciar San Froilán en León
  6. 6 Estos son los cambios de párrocos ordenados en la Diócesis de León
  7. 7 Once restaurantes de León, en el 10% de los mejores de Tripadvisor
  8. 8 Las noticias imprescindibles del jueves 25 de septiembre en León
  9. 9 PSOE y UPL aprueban la ZBE en León y abren la puerta a las multas en las calles peatonales del centro
  10. 10 Un joven hostelero leonés, a la tarima del culturismo: «Ser un musculitos de fachada no vale nada»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Pablo Samaniego Pérez toma el mando del Quinto Batallón de la UME de León

Pablo Samaniego Pérez toma el mando del Quinto Batallón de la UME de León