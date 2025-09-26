Pablo Samaniego Pérez toma el mando del Quinto Batallón de la UME de León Sustituye a Daniel Constantino, quien dirigió el batallón desde 2022

El teniente general jefe de la Unidad Militar de Emergencias, Francisco Javier Marcos Izquierdo, preside el acto de relevo en el mando del Quinto Batallón de Intervención en Emergencias de la Unidad Militar de Emergencias, del que toma posesión el teniente coronel don Pablo Samaniego Pérez.

Leonoticias León Viernes, 26 de septiembre 2025, 15:07

Pablo Samaniego López tomó este viernes posesión como nuevo teniente coronel del Quinto Batallón de la Unidad Militar de Emergencias (UME) de León, en una ceremonia que se desarrolló en la base militar Conde de Gazola de El Ferral del Bernesga, en San Andrés del Rabanedo.

El acto estuvo presidido por el teniente general jefe de la Unidad Militar de Emergencias, Francisco Javier Marcos Izquierdo, y contó con la presencia de autoridades como el delegado de la Junta en León, Eduardo Diego.

Samaniego sustituye a Daniel Constantino, quien ejerció el cargo desde 2022, cuando fue nombrado teniente coronel de este batallón, hasta hoy.

El Quinto Batallón de la UME, con sede en León, es una de las unidades de referencia a nivel nacional en la gestión de emergencias y catástrofes, con intervenciones en incendios, inundaciones, nevadas y otras situaciones que requieren una respuesta rápida y eficaz.

