La temporada de esquí en León, entre el «mejor que la pasada» y «el desastre»

Si nunca llueve a gusto de todos, lo mismo ocurre con la nieve. Es el agridulce resumen de una campaña de esquí en las dos estaciones invernales de León para aquellos actores más implicados. Diferencias, no sólo entre instalaciones, si no también dentro de las mismas.

Es el caso de San Isidro, que dependiendo de la vertiente se considera una campaña aceptable o terrible. Emilio Orejas, alcalde de Valdelugueros, asegura que «este año ha sido aún peor que el anterior porque en nuestro valle ha estado pocos días abierta. En este lado no teníamos casi nieve y sin cañones poco se puede hacer. Los negocios se han resentido, esperemos que el siguiente sea mejor porque no sé si aguantarán tres temporadas tan malas seguidas».

Emilio añade que «seguimos reivindicando a la Diputación de León que Riopinos también tenga innivación artificial». En la otra vertiente, José Ramón Alonso, alcalde de Puebla de Lillo, también hay reclamaciones a la institución provincial: «Viendo que es la estación de toda la Cantábrica que mejor ha funcionado, que dediquen a San Isidro más inversiones porque necesita modernizarse y ampliarse, que se puede».

Sin escuela de invierno

Desde el consistorio de Puebla de Lillo también urgen a la diputación para que la próxima campaña se recuperen las escuelas de invierno para escolares que este año «no se han podido sacar, han fallado porque ha habido problemas de contratación y es un déficit para la estación«.

Peticiones de mejora tras una temporada que José Ramón considera «positiva a pesar del mal tiempo. Se ha abierto muchos días, aunque sin mucho sol, pero contra eso no se puede hacer nada. Si que hemos visto venir bastante gente aunque desde la hostelería dicen que no ha sido un buen año».

Algo que corroboran palabras como las de Ricardo Rodríguez, de Casa Federico -en Isoba-, que califica la temporada como «mala, no ha acompañado el tiempo. La del año pasado, para nosotros, fue mejor».

Visión negativa que no comparten otros sectores. Jero Soto, de Soto Sport, califica a esta campaña como «la mejor de las últimas tres. Si todas fueran como esta, de cuatro meses, no estaría nada mal. No ha habido mucha afluencia porque no ha habido demasiada nieve pero con los cañones hemos ido tirando. En febrero, sobre todo, hubo fines de semana muy buenos». Jero añade que «en los últimos dos años hemos perdido dinero, al menos este año cubrimos gastos, así que necesitamos que sean todas así o que venga una muy buena para compensar por las malas. Quizá deberían poner los cañones también cuando hay nieve para mejorar las condiciones».

Valle Laciana-Leitariegos

Con sólo mirar los números, la estación lacianiega se lleva la peor parte con sólo 26 días abierta y poco más de once mil visitantes frente a los más de 28 mil de la temporada 2023-24, mientras que San Isidro ha llegado a 105 jornadas de apertura y 88 mil esquiadores (treinta mil más que en la anterior).

Mercedes Fisteus, teniente de alcalde de Villablino comenta que «no ha sido de las mejores campañas. Había unas obras que está llevando a cabo la diputación que no se han terminado y se ha notado, además de que ha nevado poco y ha hecho muy mal tiempo, y los negocios -alojamientos, tiendas y hostelería- se han resentido». Desde el consistorio inciden en que «es una enclave turístico vital para la zona y seguiremos presionando para que se mejore y se potencie. Hay que tener alternativas con nieve artificial y que todo funcione mejor porque este año ha ido todo regular, y ya encadenamos dos temporadas malas».

Un balance negativo que para el Mesón Minero, en Caboalles de Abajo, se resume como «un desastre». Cristina Guaza, una de las propietarias, dice que «sin cañones de nieve artificial no ha habido gente y que aquí tiramos del turismo, y sin ello perdemos dinero. Las condiciones, sin viento, eran perfectas para la innivación artificial pero como no se invierte pues nos quedamos sin poder abrir. Además, está el tema de las obras, que pincharon las balsas y no encontraban dónde se habían roto. Todo ha ido lentísimo, todo fatal».

Balance de ingresos

Habrá que esperar a conocer los ingresos generados por la estación de Valle Laciana-Leitariegos en este 2024-25 tras una pasada campaña, con casi 416.000 euros recaudados) en la que cayeron casi 200 mil respecto a la de 2022/23 cuando se superaron los 607 mil.

En cuanto a San Isidro, se espera que esta campaña se frene la caída de ingresos durante las tres anteriores temporadas en las que se ha ido bajando de los 3.529.548 euros de las 2021-22, a los 2.292.860 de la 2022-23 hasta el 1.255.487 de euros de la anterior.