Incendios forestales en León cerca de viviendas.
Incendios forestales en León

Más de seis millones para obras de recuperación de viviendas afectadas

La directora general de vivienda visita Castrocalbón, municipio al que se han dirigido 425.500 euros

Viernes, 10 de octubre 2025, 15:35

La Junta ha destinado más de seis millones para obras de recuperación de viviendas afectadas por los incendios forestales de este verano en municipios de León, para los que ha contratado a través de diversas órdenes de emergencia las obras necesarias para el desescombro y consolidación de los inmuebles afectados, tal y como se puso de manifiesto esta mañana durante la visita que la directora general de Vivienda, María Pardo, cursó a la localidad de Castrocalbón, una de las afectadas, donde se encontró con su alcalde, Luis Antonio Cenador Pérez.

En el caso de León, el presupuesto para estas actuaciones ha alcanzado los 2,18 millones, que han sido destinados a los municipios de Castrocalbón y Castrocontrigo (425.500 euros); Quintana y Congosto (319.500); Oencia (851.000); Carucedo y Borrenes (425.500 euros); Quintana del Marco, Santa Elena de Jamúz y Villamontán de la Valduerna (159.750 euros).

Además, ha concedido ayudas directas a los afectados con el objetivo de reponer el derecho a disfrutar de una vivienda para quienes se han visto privado de él por causa del fuego, recuperar arquitectónicamente un patrimonio edificado degradado y promover la revitalización económica de núcleos rurales de acusada debilidad demográfica.

Montante por municipios

En León se han otorgado ayudas directas a familias por un importe total cercano a los cuatro millones de euros en Castrocalbón (2,1 millones), Quintana y Congosto (1,1 millones), Oencia (243.000 euros) y Villamontán de la Valduerna, donde se otorgarán la próxima semana ayudas por valor de 423.100 euros. A estas se suman ayudas ya otorgadas a otras tantas familias de Palencia, Salamanca y Zamora por un importe que supera los 2,5 millones de euros.

Estos importes cubren daños por conceptos muy amplios y no previstos por ninguna otra administración. Así, se entregan «no solo para viviendas habituales sino también para segundas residencias», con independencia de cuáles sean los ingresos familiares de los afectados y de si quien residía era o no el propietario de la misma. Además, las cuantías de las ayudas otorgadas por la Junta son muy superiores a las que confiere el Estado: hasta 203.000 euros por vivienda habitual o segunda residencia y menaje, frente a los 17.700 euros que como máximo concede el Gobierno central cuando se trata de vivienda habitual, ruina total y habitada por su dueño.

