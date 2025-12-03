leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Procesión de Santa Bárbara en La Robla.

Ver 13 fotos
Procesión de Santa Bárbara en La Robla. Campillo

Silencio y oscuridad en una tradición recuperada de los mineros de León

Santa Bárbara, cuya festividad se celebra el 4 de diciembre, ha recorrido el trayecto desde la Mina Escuela hasta la iglesia parroquial a hombros de vecinas y vecinos de la zona

A.P.C.

A.P.C.

León

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 19:52

Comenta

Las luces de los cascos rompiendo la oscuridad de la fría noche. Los pasos y los varales golpeando sobre el suelo haciendo lo propio con el silencio y las miradas puestas en un horizonte corto y un pasado, y presente, duro. Son algunas de las sensaciones de la primera procesión nocturna celebrada en La Robla para honrar a la patrona de los mineros, Santa Bárbara, que hace apenas unas décadas eran legión en León.

Revivir el espíritu y la emoción de las antiguas celebraciones mineras que marcaron la identidad de la Montaña Leonesa hasta hace unos pocos años. Es el propósito de la iniciativa llevada a cabo en la tarde de este miércoles 3 de diciembre, previa a la festividad de la santa que se celebra el 4 de diciembre.

La Mina Escuela ha sido el punto de partida de este recorrido que concluyó en la iglesia parroquial de La Robla y organizado por el colectivo Sangre Minera en colaboración con el Centro Integral de Formación Profesional Virgen del Buen Suceso y la Junta Vecinal.

Noticias relacionadas

Se amplía el plazo para recurrir la sentencia de la Hullera Vasco Leonesa

Se amplía el plazo para recurrir la sentencia de la Hullera Vasco Leonesa

El detalle de la afición de la Ponferradina con los mineros fallecidos: «Justicia y reparación»

El detalle de la afición de la Ponferradina con los mineros fallecidos: «Justicia y reparación»

El Principado confirma que el accidente mortal en Cangas del Narcea fue «súbito y fortuito»

El Principado confirma que el accidente mortal en Cangas del Narcea fue «súbito y fortuito»

Laciana despide de luto y negro a su último minero muerto

Laciana despide de luto y negro a su último minero muerto

La iniciativa se pone en marcha como homenaje a la forma en que generaciones de mineros celebraban a su patrona y aún lo hacen en muchos lugares; en la propia Montaña Central se celebra el día de Santa Bárbara en la iglesia de Santa Lucía de Gordón con una misa y procesión a posterior.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una mujer de 80 años, trasladada de urgencia al Hospital de León tras ser atropellada
  2. 2 Huelga de médicos en León: cuatro días de paro tras el puente y servicios mínimos garantizados
  3. 3 Julián, el minero vadiniense al que falló uno de sus cinco hijos
  4. 4 Álvaro, speaker de Orgullo: «Llevo toda mi vida subido a esa valla»
  5. 5 ¿Reconoces estos platos y postres típicos de León?
  6. 6 Se matriculan dos coches de superlujo en León por primera vez en cinco años
  7. 7 El aplazamiento de Verifactu a 2027 enciende a los autónomos leoneses: «Nos han hecho pagar para nada»
  8. 8 Suspenden la búsqueda de Maritrini y su bebé tras no encontrar indicios de los coches
  9. 9 El parricida de Valderrueda confiesa los hechos: «Soy consciente y soy el culpable»
  10. 10 Acuerdo entre Ayuntamiento y vecinos para la venta forzosa de Bodegas Armando tras décadas de abandono

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Silencio y oscuridad en una tradición recuperada de los mineros de León