Silencio y oscuridad en una tradición recuperada de los mineros de León Santa Bárbara, cuya festividad se celebra el 4 de diciembre, ha recorrido el trayecto desde la Mina Escuela hasta la iglesia parroquial a hombros de vecinas y vecinos de la zona

Las luces de los cascos rompiendo la oscuridad de la fría noche. Los pasos y los varales golpeando sobre el suelo haciendo lo propio con el silencio y las miradas puestas en un horizonte corto y un pasado, y presente, duro. Son algunas de las sensaciones de la primera procesión nocturna celebrada en La Robla para honrar a la patrona de los mineros, Santa Bárbara, que hace apenas unas décadas eran legión en León.

Revivir el espíritu y la emoción de las antiguas celebraciones mineras que marcaron la identidad de la Montaña Leonesa hasta hace unos pocos años. Es el propósito de la iniciativa llevada a cabo en la tarde de este miércoles 3 de diciembre, previa a la festividad de la santa que se celebra el 4 de diciembre.

La Mina Escuela ha sido el punto de partida de este recorrido que concluyó en la iglesia parroquial de La Robla y organizado por el colectivo Sangre Minera en colaboración con el Centro Integral de Formación Profesional Virgen del Buen Suceso y la Junta Vecinal.

La iniciativa se pone en marcha como homenaje a la forma en que generaciones de mineros celebraban a su patrona y aún lo hacen en muchos lugares; en la propia Montaña Central se celebra el día de Santa Bárbara en la iglesia de Santa Lucía de Gordón con una misa y procesión a posterior.