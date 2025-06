Ciñera expone su pasado minero con una curiosa iniciativa

Leonoticias León Martes, 17 de junio 2025, 16:25 | Actualizado 16:33h. Comenta Compartir

«Reflexiones en color camino del faedo», ese es el título de la exposición al aire libre de pintura que este sábado 21 de junio decorará Ciñera de Gordón recreando su pasado minero.

Una iniciativa singular en la que la artista Montserrat Arias Aguirrezabala pretende homenajear la cuenca gordonesa.

¿Cómo? Con una exposición al aire libre de pintura en el camino que une la bocamina de Ciñera con la entrada al faedo.

Pero no es una exposición normal. Estas obras de arte no están pintandas ni en lienzos ni en cartulinas ni en cuadros, si no en las antiguas chapas que se utilizaban en las cocinas de carbón.

Cerca de 60 piezas de este singular material decorarán el camino hasta el faedo durante la jornada del sábado desde las 12:00 hasta las 20:30 horas y que seguro hará las delicidas de todas las personas que se acerquen hasta Ciñera para conocer de primera mano su pasado minero.

