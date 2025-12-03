leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista del puente sobre el Esla en Remolina.

La recurrente carta a los Reyes de los vecinos de Remolina: piden un puente sobre el Esla

Los vecinos exigen a la Confederación Hidrográfica del Duero que construya el puente licitado en 2007 ya que el actual es «peligroso y viejo»

Leonoticias

Leonoticias

León

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 14:24

Comenta

La Junta Vecinal de Remolina, perteneciente al término municipal de Crémenes, en la provincia de León, pidió este miércoles a la Confederación Hidrográfica del Duero la construcción de un nuevo puente sobre el río Esla cuyo proyecto licitó en agosto de 2007 con una inversión de 1.855.111,03 euros y cuyo diseño buscaba «evitar que el caudal de desembalse pasara tan cerca del puente actual».

En un comunicado recogido por la Junta Vecinal en forma de carta a los Reyes Magos, aseguran que el puente actual «es peligroso» y recuerdan que «el único camino para entrar a Remolina es viejo y tiene limitaciones de carga».

Noticias relacionadas

La «puntilla» al valle de Valdeón: «Aquí parece que ha caído una bomba»

La «puntilla» al valle de Valdeón: «Aquí parece que ha caído una bomba»

Un micromecenazgo busca salvar una histórica ermita del riesgo de derrumbe en León

Un micromecenazgo busca salvar una histórica ermita del riesgo de derrumbe en León

Alerta por nieve en León: sube la cota pero con más espesor

Alerta por nieve en León: sube la cota pero con más espesor

Y es que durante la construcción del pantano, «soportó más peso del que fue construido para resistir».

Dieciocho años después de que la CHD «reconociera el deterioro» de dicho puente y adjudicara la obra para la construcción del nuevo puente, los vecinos de Remolina contactaron con la institución, quien respondió que «están estudiando el proyecto y realizando un minucioso estudio de detalle del aliviadero lateral de la presa de Riaño».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una mujer de 80 años, trasladada de urgencia al Hospital de León tras ser atropellada
  2. 2 Álvaro, speaker de Orgullo: «Llevo toda mi vida subido a esa valla»
  3. 3 Se matriculan dos coches de superlujo en León por primera vez en cinco años
  4. 4 El emotivo escrito de un hostelero leonés tras el incendio que arrasó su restaurante por completo
  5. 5 Huelga de médicos en León: cuatro días de paro tras el puente y servicios mínimos garantizados
  6. 6 La nieve aísla Peñalba: «Si no llega el taxi me echo a andar porque necesito comida»
  7. 7 Julián, el minero vadiniense al que falló uno de sus cinco hijos
  8. 8 La Felisa coloca a León en el mapa: medalla de plata a la mejor pizza de España
  9. 9 De los quirófanos a la pantalla: personal del Hospital de León protagoniza un cortometraje
  10. 10 El acusado advirtió del crimen en un bar: «Es hora de quitarse a papá de en medio»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias La recurrente carta a los Reyes de los vecinos de Remolina: piden un puente sobre el Esla

La recurrente carta a los Reyes de los vecinos de Remolina: piden un puente sobre el Esla