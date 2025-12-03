La recurrente carta a los Reyes de los vecinos de Remolina: piden un puente sobre el Esla Los vecinos exigen a la Confederación Hidrográfica del Duero que construya el puente licitado en 2007 ya que el actual es «peligroso y viejo»

La Junta Vecinal de Remolina, perteneciente al término municipal de Crémenes, en la provincia de León, pidió este miércoles a la Confederación Hidrográfica del Duero la construcción de un nuevo puente sobre el río Esla cuyo proyecto licitó en agosto de 2007 con una inversión de 1.855.111,03 euros y cuyo diseño buscaba «evitar que el caudal de desembalse pasara tan cerca del puente actual».

En un comunicado recogido por la Junta Vecinal en forma de carta a los Reyes Magos, aseguran que el puente actual «es peligroso» y recuerdan que «el único camino para entrar a Remolina es viejo y tiene limitaciones de carga».

Y es que durante la construcción del pantano, «soportó más peso del que fue construido para resistir».

Dieciocho años después de que la CHD «reconociera el deterioro» de dicho puente y adjudicara la obra para la construcción del nuevo puente, los vecinos de Remolina contactaron con la institución, quien respondió que «están estudiando el proyecto y realizando un minucioso estudio de detalle del aliviadero lateral de la presa de Riaño».