León ha perdido más menores de edad que población total desde 1982 En 43 años, los menores de edad han pasado a representar menos del 13% de total de la población después de haber sido casi un tercio del total de los habitantes de la provincia

Dani González León Martes, 21 de octubre 2025, 08:22

A la par que la población cae, el envejecimiento aumenta. No son datos que tengan que ir obligatoriamente de la mano, pero sí suelen estar vinculados.

Y León no es una excepción. A la par que su población cae, lo hace de una forma todavía más notable la cifra de habitantes menores de edad, esos que tienen que dar el relevo generacional en una provincia donde la edad media es una de las más altas.

Ese declive demográfico de León ha vivido un acelerón especialmente importante en los últimos años, pero se dio especialmente a partir de los años 80, cuando la provincia rozaba los 530.000 habitantes. Pero, mientras el número de habitantes crecía – aunque de manera más lenta que en décadas previas -, eran cada vez menos los jóvenes presentes en la provincia.

En 1982, momento en el que se crea la comunidad de Castilla y León, la provincia contaba con 145.965 menores de 18 años, cifra que ha caído casi a una tercera parte en la actualidad: en julio de 2025, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), tan sólo viven en la provincia 58.172 menores de edad.

Declive más pronunciado

Este descenso ha sido tan violento que entre 1985 y 2005, la provincia perdió más de 66.000 menores de edad, descenso que se ha ralentizado en números absolutos debido también a esa menor cantidad de jóvenes de menos 18 años en la provincia.

Esta pérdida de población ha tenido un impacto tan grande que esa caída en este grupo de edad ha superado, en términos absolutos, a la sangría demográfica general de la provincia: si León ha pasado de 525.012 habitantes en 1982 a 447.666 en julio de 2025 – lo que supone un total de 77.346 habitantes menos -; sólo teniendo en cuenta a menores de edad, la diferencia es mayor: 87.793 menos.

Y a esto se suma la pérdida de peso de la población menor de edad en el total de los datos demográficos leoneses. Si en 1982 casi un tercio de la población (27,8%) no llegaban a los 18 años, ahora ese porcentaje es inferior al 13%, algo que acrecienta ese dato de la edad media en la provincia.