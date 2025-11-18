El pueblo Europeo de la Navidad en León ya tiene fecha de encendido y muchas novedades Tras el encendido con pianista, mercadillo, Papá Noel y personajes de cuento la localidad se podrá visitar hasta el 11 de enero

Leonoticias León Martes, 18 de noviembre 2025, 11:01 Comenta Compartir

Cuenta atrás en Almanza para su esperado encendido navideño. Este sábado, a partir de las 18:00 horas, las más de 120.000 luces que componen el alumbrado de este año en la localidad leonesa se iluminarán con una completa programación para pasar una gran tarde en familia y con amigos.

De esta manera, como en años anteriores, el pistoletazo de salida a las navidades de Almanza contará con una gran ambientación. A la animación musical de los villancicos, se sumará la actuación de un pianista y la visita de Papá Noel y algunos personajes de cuento conocidos por todos los niños y niñas.

Más de una docena de puestos formarán parte este año de un mercadillo navideño en el que comprar juguetes, dulces y casi de todo lo que se pueda imaginar. Además, los visitantes que acudan a Almanza tendrán a su disposición una foodtruck de hamburguesas y puestos de chocolate con churros, castañas y palomitas.

Alicientes para visitar Almanza que, además de este sábado, se mantendrán hasta el próximo 11 de enero. Como en años anteriores, se espera la visita de decenas de miles de personas. «Estas semanas ofrecemos a familias de todo el norte de España un plan completo de ocio. Con la posibilidad de hacer alguna ruta por nuestros montes a la mañana, sobre todo en 'El bosque de los cuentos', comer por la zona y cuando se ponga el sol, a la tarde, visitar el alumbrado y dar un paseo por el mercado», comenta Javier Santiago como alcalde del Ayuntamiento de Almanza.

De hecho, además de la habitual llegada de turistas llegados desde todos los rincones de la provincia de León, la Navidad de Almanza está despertando el interés de visitantes de otros territorios cercanos como Asturias, Cantabria, Burgos, Palencia o Valladolid. No es para menos, Almanza es una de las pocas localidades de España y la única de toda Castilla y León que ha sido reconocida por 'Christmas Cities Network' como 'Pueblo Europeo de la Navidad'.

«Tenemos la galleta de jengibre más grande de Europa, un montaje del portal de Belén y de los Reyes de más de 50 metros, un montón de puestos en el mercadillo y, sobre todo, mucho ambiente navideño« Javier Santiago Alcalde de Almanza

Un poblado navideño que no deja de crecer

Entre las decenas de figuras luminosas de tamaño XXL que podrán visitar quienes acudan a Almanza se encuentra el Grinch, elfos, muñecos de nieve, regalos o, como una de las principales novedades de este año, una galleta gigante de jengibre. «Tenemos la galleta de jengibre más grande de Europa, un montaje del portal de Belén y de los Reyes de más de 50 metros, un montón de puestos en el mercadillo y, sobre todo, mucho ambiente navideño. Animamos a todos a visitar nuestro pueblo en las próximas semanas porque estamos seguros que no se arrepentirán», concluye Javier Santiago.

La casa de Papá Noel en un torreón medieval, un paseo de piruletas, estrellas gigantes decoradas por los propios vecinos… Almanza se ha convertido en la capital leonesa de la Navidad. Un año más, este sábado y durante las próximas semanas, supone una visita ineludible para realizar en familia.

Temas

Navidad

Almanza