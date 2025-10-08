El PSOE denuncia al alcalde de un municipio de León por «abuso de autoridad» La portavoz socialista, Leticia Martínez, se queja de que el regidor impidió su intervención en el turno de ruegos y preguntas durante la sesión plenaria «vulnerando el derecho fundamental a la participación política»

Leonoticias León Miércoles, 8 de octubre 2025, 11:29

El Partido Socialista de Onzonilla ha denunciado la actitud del alcalde del municipio, Diego Lorenzana, al que acusa de vulnerar el derecho fundamental a la participación política tras impedir que la portavoz socialista, Leticia Martínez, interviniera en el turno de ruegos y preguntas del pleno ordinario celebrado el pasado 3 de octubre.

Martínez ha calificado lo sucedido como un «abuso de su mayoría absoluta y de su condición de alcalde», señalando que esta actuación supone un intento de «silenciar a la oposición y limitar el ejercicio legítimo de sus funciones».

«El alcalde no solo nos niega el derecho de réplica, sino que convoca los plenos sin respetar lo acordado en el Acta de Organización y Funcionamiento. Es un comportamiento impropio de una institución democrática y un reflejo del nulo talante del PP en Onzonilla», ha denunciado la política socialista.

Desde el PSOE han recordado que la normativa española reconoce expresamente el derecho de los concejales a intervenir en las sesiones plenarias para ejercer sus funciones de representación y control. «Se trata de un derecho legítimo que nos asiste como representantes públicos y que el alcalde vulneró de manera directa en el último pleno», ha subrayado Martínez.

La portavoz socialista ha declarado que este tipo de actitudes «ponen en evidencia la falta de respeto institucional y el desprecio por la pluralidad política», y ha exigido al alcalde que rectifique y garantice el cumplimiento de las normas que regulan el funcionamiento democrático de la corporación local.

«El PP de Onzonilla debería recordar que gobernar con mayoría no es gobernar sin respeto. La democracia también se ejerce escuchando a quien piensa distinto», ha concluido Leticia Martínez.