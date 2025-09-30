Un pequeño terremoto sacude de madrugada un pueblo de León La localidad de la comarca de la Cabrera sufre una nueva sacudida en la madrugada de este martes 30 de septiembre

Un pequeño sismo sorprende, una vez más, a los vecinos de la Cabrera en la madrigada de este martes 30 de septiembre.

El terremoto se registró en la localidad de Truchas, en una zona con diferentes movimientos sísmicos a lo largo del año, aunque en su mayoría sin muchas consecuencias y casi impercerptibles para la población.

Según informa el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el terremoto tuvo lugar en torno a las 2:24 horas de este martes en esta localidad, con una magnitud de 1,7 grados.

León suele registrar este tipo de temblores de tierra, el último de ellos en el sur de la provincia, en la localidad de Valdemora.

El terremoto de Truchas, en esta madrugada se produjo a una profundidad de 8 kilómetros, no se registraron daños materiales ni personales en una de las zonas más activas a nivel sísmico de la provincia leonesa.