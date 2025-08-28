Un terremoto sacude el sur de la provincia de León
El seísmo de magnitud 2.4 se registró en el municipio de Valdemora en la noche del miércoles pasadas las 22:00 horas
Jueves, 28 de agosto 2025, 10:17
La provincia de León se ha vuelto a ver sorprendida por un seísmo. Concretamente, el municipio de Valdemora, en el sur de León, ha registrado en la noche de este martes 27 de agosto un terremoto.
El seísmo, de 2,4 gtrados de magnitud, ha sorprendido a los vecinos en una jornada aparentemente tranquila.
El movimiento sísmico se produjo a seis kilómetros de profundidad y se llevó a cabo entrada ya la noche, conretamente a las 22:01:25, según los regaistros oficiales.
De esta forma, un nuevo terremoto se une a la intensa lista de movimientos sísmicos registrados en este año 2025.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.