Bomberos de León intervienen dos veces para sofocar un incendio en Villacedré El fuego, originado en prados cercanos al cementerio, se reavivó horas después obligando a una segunda actuación de emergencia

Lucía Gutiérrez León Domingo, 10 de agosto 2025, 17:50 | Actualizado 17:56h.

Durante la mañana de este domingo 10 de agosto, los Bomberos de León tuvieron que intervenir en dos ocasiones para sofocar un incendio en Villacedré, localidad perteneciente a Santovenia de la Valdoncina. Por causas aún desconocidas, prados con hierba seca próximos al cementerio comenzaron a arder, lo que provocó la rápida movilización de un camión autobomba hasta la zona.

Gracias a la actuación de los bomberos, las llamas fueron controladas en un primer momento. Sin embargo, horas más tarde, vecinos del municipio alertaron de que el fuego se había reavivado, lo que obligó a un nuevo desplazamiento del mismo vehículo de extinción.

Una de las viviendas del pueblo llegó a verse amenazada, aunque la intervención de los equipos de emergencia permitió asegurar la zona sin que se produjeran daños personales.