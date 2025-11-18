leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen del otoño en León. L.N

Caen las temperaturas y llegan las heladas a las montañas este martes en León

Noviembre se despide con frío, nieblas y heladas débiles en zonas altas

Leonoticias

Leonoticias

León

Martes, 18 de noviembre 2025, 08:16

La provincia de León se adentra en la segunda mitad de noviembre con un tiempo cada vez más propio de finales de otoño. Este martes 18 de noviembre se esperan intervalos de nubes bajas durante la mañana, con una nubosidad que irá disminuyendo a lo largo del día, excepto en áreas de montaña. Tampoco se descartan brumas o bancos de niebla a primeras horas.

Las temperaturas sufrirán un descenso generalizado y se registrarán heladas débiles, especialmente en cotas montañosas. Los vientos soplarán flojos, predominando las direcciones norte y noreste.

En cuanto a las temperaturas, las máximas alcanzarán los 12 grados en Astorga, Ponferrada y Villablino, mientras que en la capital leonesa se quedarán en 11. Las mínimas serán especialmente frías: -1 grado en Villablino, 0 en Astorga, 2 en León y 4 en Ponferrada.

