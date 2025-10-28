Los municipios leoneses que aún no tiene internet y los pueblos enganchados al satélite Una iniciativa europea financiada con fondos Next Generation EU, que permite llevar internet de alta velocidad a zonas rurales mediante tecnología

Leonoticias León Martes, 28 de octubre 2025, 10:47 Comenta Compartir

Hoy en día, y pese a los avances en digitalización, cerca de 74.303 hogares en la provincia de León, según datos del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, siguen sin acceso a internet de calidad. De hecho, en España, alrededor de 1,5 millones de personas —que en su mayoría residen en zonas rurales o de baja densidad de población— continúan, a día de hoy, sin acceso a una conexión fija a Internet de al menos 100 Mbps, según el Informe de Cobertura de Banda Ancha 2024 del Ministerio para la Transformación Digital.

Para abordar esta situación, en 2023 se puso en marcha el Programa Único Demanda Rural (PUR), una iniciativa europea financiada con fondos Next Generation EU, que permite llevar internet de alta velocidad a zonas rurales mediante tecnología satelital, ofreciendo una solución rápida y eficaz allí donde la fibra óptica no llega ni está previsto que llegue en los próximos años. Y, quizás lo más importante, a un coste asequible para la mayoría de los ciudadanos

Dentro del marco del servicio Conéctate35 asociado al Programa Único Demanda Rural, se ofrecen alta, instalación y equipos sin coste alguno, con una cuota fija de 35 euros al mes para el usuario final hasta el 31 de diciembre de 2027. El único requisito es que la vivienda o negocio esté ubicado en una zona reconocida como elegible por el Ministerio.

El mapa digital de una provincia desigual

Este escenario muestra dos realidades opuestas. Por un lado, municipios como Palacios del Sil -con Susañe del Sil-, Vivero -en Murias De Paredes- y Villafranca Del Bierzo encabezan las activaciones del Programa PUR según un estudio de Serenae, demostrando una rápida adopción de esta tecnología satelital en zonas rurales.

Por otro lado, persisten focos críticos de aislamiento digital. Algunos núcleos de Ponferrada, Truchas, Villafranca del Bierzo, Encinedo y Valderrueda, entre otros, concentran el mayor número de viviendas en zonas blancas —áreas sin cobertura de internet rápido— del total provincial.

En municipios como Truchas, Encinedo o Valderrueda, de marcado carácter rural y ganadero, y otros con mayor desarrollo agrícola o turístico como Villafranca del Bierzo y Ponferrada, la dispersión de núcleos rurales y zonas de montaña hace más visible la brecha digital: carecen tanto de fibra óptica como de conexiones móviles (4G/5G) de calidad suficiente, y tampoco está previsto que lleguen en los próximos años.

León, entre la expansión tecnológica y los puntos débiles

Hasta 2025, la provincia acumula el 2,48% de todas las activaciones de Internet satelital registradas en España, frente al 2,42% de 2023, manteniendo una evolución estable con ligero crecimiento. En el ámbito autonómico, León concentra el 26% de las conexiones de Castilla y León, comunidad que en su conjunto reúne el 9,57% de las activaciones a nivel nacional.

Tecnología española y apoyo europeo

El despliegue de Serenae se apoya en la tecnología satelital de Hispasat, que permite que hogares y empresas dispongan de Internet en cuestión de días, con velocidades de hasta 200 Mbps, sin necesidad de costosas infraestructuras. De esta manera, Serenae se consolida como protagonista en el cierre de la brecha digital, liderando la transformación tecnológica en León y contribuyendo a que Castilla y León se sitúe entre las comunidades más activas de España en la adopción de Internet satelital.

Además del Programa PUR, Serenae también dispone de soluciones para aquellas referencias catastrales que no cumplen las condiciones de elegibilidad del Ministerio, garantizando así que ningún hogar o empresa quede desconectado