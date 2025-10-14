Un municipio leonés afectado por los incendios ofrece un edificio para crear una FP de extinción La moción ha sido aprobada por todos los grupos con el objetivo de acoger un centro especializado que forme a futuros trabajadores del servicio de extinción

Rubén Fariñas León Martes, 14 de octubre 2025, 08:03 Comenta Compartir

Los terribles incendios que asolaron la provincia de León durante este mes de agosto han llevado a los ayuntamientos a buscar todo tipo de iniciativas que avancen las labores de extinción y faciliten que ese episodio no se repita.

En Villablino han logrado la unanimidad para presentar una moción conjunta donde se solicite a la Junta de Castilla y León la creación de un centro especializado de Formación Profesional sobre la extinción de incendios forestales.

PSOE, Podemos-IU y PP han expuesto en su motivación la gravedad de los fuegos que asolaron Laciana y donde tuvieron que intervenir numerosos brigadistas, voluntarios y trabajadores que intentaron contener el desastre medioambiental. En la comarca fueron arrasadas más de 5.00 hectáreas.

El Ayuntamiento advierte de que técnicos y agentes medioambientales «carecen de la suficiente experiencia de campo» y los brigadistas asumen estas tareas, a pesar de contar muchos de ellos con la categoría de peones.

Actualmente se ofrecen cursos de 16 horas de nivel cua-0, cada cinco años, y otros complementarios y voluntarios. «En las helitransportadas, como las de Camposagrado, se debía acceder con dos campañas de experiencia y ese requisito ha desaparecido», exponen también.

«La correcta condición laboral y de formación es imprescindible para garantizar un buen dispositivo de extinción. Los fuegos de estos días han sido imposibles por la falta de limpieza y prevención», rematan.

Un edificio para albergar el centro

Para garantizar que se realicen prácticas en territorios forestales, sitúan a Villablino como zona estratégica como municipio con servicios y montes y brañas como espacio perfecto para aprender labores de limpieza y extinción.

El Ayuntamiento ofrece instalaciones para albergar este centro especializado de formación que atraiga a personas del entorno, así como para ejercer las prácticas de campo. Actualmente este espacio se utiliza para uno de sus centros de educación secundaria, aunque debido a la despoblación tiene la amenaza de quedarse vacío. El planteamiento recoge destinar un edificio completo a este proyecto, albergando ciclos de grado medio y superior, con un programa completo de formación, acción y prevención para bomberos forestales. También podrían acceder trabajadores municipales y voluntarios creando «un centro pionero y necesario».

La moción presenta a Villablino como lugar idóneo por masa forestal, orografía y lucha contra la despoblación. Para ello se dispone de un centro dedicado únicamente a esta formación, con instalaciones amplias y prácticas en ingeniería forestal en el propio medio, así como favorecer los convenios con el Centro para la Defensa Contra el Fuego de León y ayudar a fortalecer el Infocal.

Por todo ello instan a la Junta a que ponga en marcha este centro para formar a personas que deseen dedicarse a esta profesión y que sirva para perfeccionar las habilidades de los medios existentes.