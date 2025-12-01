leonoticias - Noticias de León y provincia

Variante de Pajares.

Más de 13 millones para mantener la señalización puntera de la Variante de Pajares

Transportes licita el servicio para la conexión por alta velocidad entre León y Asturias

Leonoticias

Leonoticias

León

Lunes, 1 de diciembre 2025, 12:52

Comenta

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 13,3 millones (IVA incluido), a través de Adif, los trabajos destinados al mantenimiento de los equipos y sistemas de señalización de última tecnología desplegados en la línea ferroviaria entre La Robla (León) y Pola de Lena (Asturias), que es la conexión de 50 kilómetros en alta velocidad a través de la Variante de Pajares.

El contrato sucederá al actualmente vigente, una vez concluya, para un periodo de cuatro años y garantiza la fiabilidad y disponibilidad de las instalaciones que organizan y gestionan las circulaciones y comunicaciones ferroviarias por esta línea, así como su control en remoto y tiempo real.

Los trabajos comprenden el mantenimiento preventivo, el programado periódicamente; y el correctivo, destinado a atender y resolver eventuales contingencias, además de actuaciones de refuerzo y mejora. Equipos técnicos especializados De esta forma, el Ministerio garantiza a Adif continuar disponiendo de equipos y medios especializados para atender la dimensión y complejidad técnica de estas labores, y mantener así los altos estándares de fiabilidad y disponibilidad de los sistemas de última tecnología con que cuenta la Variante de Pajares.

El contrato de mantenimiento de sus avanzados sistemas de señalización es uno de los que están continuamente vigentes para atender, con los correspondientes equipos y maquinaria especializada, la conservación del resto de instalaciones, sistemas e infraestructuras que componen esta línea.

