La variante de Pajares coge velocidad de vértigo con las mercancías

A finales de noviembre de 2023 se inauguraba una de las infraestructuras más importantes del mundo. Los túneles de la variante de Pajares conectaban León con Asturias, a través pasos subterráneos y viaductos, para atravesar 50 kilómetros de la Cordillera Cantábrica.

El hijo de la ingeniería en España ha tenido una enorme repercusión en el incremento del tráfico de pasajeros que a diario utilizan esta conexión que ha reducido de forma considerable el tiempo de viaje entre León y Oviedo, a aproximadamente una hora, y dejando a un lado la vetusta rampa de Pajares para cruzar el límite entre ambas provincias en solo 15 minutos.

A las mejoras en los servicios comerciales que ejecuta Renfe, a la espera de que nuevas compañías como Iryo o Ouigo puedan acceder al proceso de liberalización puesto en marcha, se ha sumado la utilidad en el transporte de mercancías.

Los productos leoneses han ganado «una salida directa al mar», como señalaba ya en el viaje inaugural de la variante el presidente del Principado, Adrián Barbón, suponiendo «un antes y un después» a la competitividad ferroviaria entre León y Asturias, reconocía el propio ministro Óscar Puente.

Hablemos de cifras. Según ha informado Adif a Leonoticias, por la variante circulan una media de 13 trenes de mercancías diarios.

La densidad del tráfico ha permitido superar los 3.000 convoys entre enero y agosto -hasta 3.081 trenes de mercancías-. En los mismos meses de 2024, fueron 2.376 los cargueros que pasaron; y en todo 2024 se alcanzaron los 3.681. Todo indica que a finales de este ejercicio el número de circulaciones por Pajares se vaya a incrementar de forma considerable.

Al mes se están transportando una media de 260.000 toneladas a través de ambos túneles, siendo las compañías que se están beneficiando de esta nueva infraestructura: Renfe Mercancías, Lowcost Rail, Captrain, Medway y Alsa. Y, en líneas generales, los productos que se mueven son siderúrgicos, cereales y maderas.

Además de los trenes regulares, otros convoys pueden circular con surco inmediato, es decir, aquellos que las operadoras solicitan fuera de la programación habitual de trenes.

Ampliar Reparación y adaptación del cambiador de Vilecha. El último hito de la alta velocidad Esta misma semana, en concreto desde este lunes 27 de octubre, se ha alcanzado un nuevo hito en la alta velocidad de la línea Madrid-León. El despliegue de la doble vía entre la capital leonesa y Palencia, en marcha con una inversión de 95 millones de euros, ha reabierto el cambiador de Vileche -suspendido por obras-, acortando de nuevo el viaje entre Madrid y Asturias en 15 minutos.