Otra madrugada gélida en León con varias mínimas bajo cero La provincia registra la quinta temperatura más baja de todo el país y distintos puntos de la geografía leonesa han amanecido con valores negativos

Dani González León Jueves, 25 de septiembre 2025, 09:05 Comenta Compartir

La entrada del otoño en la provincia leonesa ha ocasionado un bajón de temperaturas muy importante que ha generado el registro de temperaturas bajo cero en diversos puntos de la geografía leonesa.

Al igual que sucediera este miércoles, en León se han registrado algunos de los valores más bajos de todo el país. Concretamente, la quinta temperatura más baja a nivel nacional se ha dado en el puerto de San Isidro, con -1,8 grados a las 8:30 horas.

Esta ha sido la quinta temperatura más baja del país y la tercera de la comunidad, superada por el Puerto del Pico, en Ávila; y en Robledo de Sanabria, en Zamora.

Pero no ha sido el único punto de la provincia bajo cero, puesto que en Laguna de Somoza, a las 8:30 horas de la mañana, también se han registrado 0,6 grados negativos y en Villablino -0,2, quedándose otros puntos muy cerca de esas temperaturas bajo cero: en Cubillas de Rueda la mínima ha sido de 0 grados.

En la ciudad de León, la mínima registrada ha sido de 3,3 grados a las 7:40 horas; en Astorga de 1,1 grados a las 5:50 horas; y en Ponferrada de 5,3 grados a las 8:20 horas.