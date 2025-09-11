El nuevo edificio público que quiere habilitar este pueblo de León Con un presupuesto de más de 55.000 euros, la intención es rehabilitar una vivienda para crear un entorno para todos los vecinos

El Ayuntamiento de Villarejo de Órbigo ha sacado a licitación un contrato público valorado en 55.628,79 euros para habilitar un edificio propiedad del consistorio en un centro cívico polivalente.

Este inmueble, el conocido como la 'Casa Domínguez' ubicado en el paseo de la Estación de Veguellina de Órbigo, va a ser utilizacion como centro cívico-cultural del municipio, pero requiere una serie de actuaciones valoradas en esta cantidad superior a los 55.000 euros.

Con plazo de ejecución previsto de tres meses, se busca adecuar y rehabilitar la planta baja para realizar una sala de uso polivalente y salas de dirección del centro y su archivo. Además, otro de los propósitos de la actuación es incluir aseos, servicio del que carece este edificio, además de instalar un ascensor para posbilitar el completo acceso de las personas con movilidad reducida.

Las ofertas pueden ser presentadas hasta el 22 de septiembre a las 13:59 horas y la apertura del sobre se producirá un día después, el martes 23 a las 10:00 horas.

