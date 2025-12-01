leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la Ruta del Cares.

Una 'línea de vida' permite reabrir la Ruta del Cares

El paso entre León y Asturias había quedado cortado por el desprendimiento de roca sobre un canal

Leonoticias

Leonoticias

León

Lunes, 1 de diciembre 2025, 19:37

Comenta

Apenas 48 horas después del derrumbe que provocó el corte en la Ruta del Cares, y su clausura total, la senda principal ha vuelto a abrir a los paseantes.

Según informan desde el Parque Nacional de PicosDeEuropa, tras las reparaciones necesarias en el paraje de La Viña, se da por reabierto el paso por la Ruta del Cares.

Para garantizar la seguridad en el paso de los viandantes, el órgano rector ha instalado una 'línea de vida' en el tramo afectado.

La incidencia se producía este domingo. Una roca de grandes dimensiones se desprendía sobre el canal y rompía a estructura. Esta situación provocó un torrente de agua cayendo sobre la senda principal que usan centenares de caminantes.

El tramo afectado se ubicaba en Asturias, cerca del límite provincial con León, a cinco kilómetros de Poncebos y seis de Caín.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un derrumbe obliga al cierre total de la Ruta del Cares: Caín pierde el acceso
  2. 2 «La insostenible situación» en una residencia de mayores en León: 3 trabajadoras para 100 internos
  3. 3 Herida una mujer tras chocar su coche contra un osezno en Villablino
  4. 4 La queja de una leonesa por el sistema de citas previas del Santander llega al Banco de España
  5. 5 Apuñalado de gravedad en la cara un joven de 24 años en La Bañeza
  6. 6 La Primitiva deja un premio de más de medio millón de euros en una localidad leonesa
  7. 7 El muñeco de nieve gigante escondido en una azotea de una céntrica plaza de León
  8. 8 Control en el rastro de León: un dispositivo conjunto lucha contra la venta de productos falsificados
  9. 9 Un pueblo de León de 32 habitantes logra una mención por el jurado de la Capital Europea de la Navidad 2026
  10. 10 El frío polar se adueña de León y deja casi diez grados bajo cero en varios puntos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Una 'línea de vida' permite reabrir la Ruta del Cares

Una &#039;línea de vida&#039; permite reabrir la Ruta del Cares