Una 'línea de vida' permite reabrir la Ruta del Cares El paso entre León y Asturias había quedado cortado por el desprendimiento de roca sobre un canal

Apenas 48 horas después del derrumbe que provocó el corte en la Ruta del Cares, y su clausura total, la senda principal ha vuelto a abrir a los paseantes.

Según informan desde el Parque Nacional de PicosDeEuropa, tras las reparaciones necesarias en el paraje de La Viña, se da por reabierto el paso por la Ruta del Cares.

Para garantizar la seguridad en el paso de los viandantes, el órgano rector ha instalado una 'línea de vida' en el tramo afectado.

La incidencia se producía este domingo. Una roca de grandes dimensiones se desprendía sobre el canal y rompía a estructura. Esta situación provocó un torrente de agua cayendo sobre la senda principal que usan centenares de caminantes.

El tramo afectado se ubicaba en Asturias, cerca del límite provincial con León, a cinco kilómetros de Poncebos y seis de Caín.

